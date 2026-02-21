'Иначе это мешает жить': Зеленская потрясла откровениями о страхе и муже

Первая леди призналась, что с начала широкомасштабной войны не чувствовала себя полностью счастливой.

Первая леди Украины Елена Зеленская сделала откровенное признание о переживаниях за мужа накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

В беседе с CNN она рассказала, что, глядя на мужа, ей кажется, будто война длится гораздо дольше.

"Это видно, когда смотришь на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", - отметила Зеленская.

Она также призналась, что с начала широкомасштабной войны не чувствовала себя полностью счастливой, но старается сосредотачивается на коротких моментах радости, таких как появление нового щенка в их семье.

Кроме того, Зеленская поделилась, что в первые дни широкомасштабного вторжения РФ испытывала "острый страх". Позже он сменился постоянным чувством страха, от которого первая леди пытается избавиться.

"Потому что иначе это мешает жить нормальной жизнью. Этот страх иногда пытается вырваться наружу… но я не позволяю себе долго на нем фокусироваться", - заявила Зеленская.

