Известная украинская певица поразила перевоплощением и призналась, делала ли пластику

Исполнительница поделилась подборкой фото.

Известная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг), которая была судьей Национального отбора на "Евровидение-2026", ответила на вопрос о пластических операциях.

В своем Instagram исполнительница поделилась подборкой фото, на которых предстала в новом дерзком образе.

Реакцию фанатов долго ждать не пришлось, многие в комментариях восхитились красотой артистки, но были и другие отклики. К примеру, одна из подписчиц певицы поинтересовалась у нее, не является ли ее поразительное "перевоплощение" за последнее годы результатом блефаропластики или же манипуляций с подбородком и щеками.

Видео дня

"Ничего из этого не делала, но когда-то планирую и поделюсь опытом", - ответила Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич откровенно рассказала, почему мужчины не выдерживают отношения с ней. Также певица призналась, что сейчас ищет партнера, который бы мог принять ее и с уважением отнестись к ее профессии.

Вас также могут заинтересовать новости: