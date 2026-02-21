Известная украинская певица поразила перевоплощением и призналась, делала ли пластику

Известная украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг), которая была судьей Национального отбора на "Евровидение-2026", ответила на вопрос о пластических операциях.
В своем Instagram исполнительница поделилась подборкой фото, на которых предстала в новом дерзком образе.
Реакцию фанатов долго ждать не пришлось, многие в комментариях восхитились красотой артистки, но были и другие отклики. К примеру, одна из подписчиц певицы поинтересовалась у нее, не является ли ее поразительное "перевоплощение" за последнее годы результатом блефаропластики или же манипуляций с подбородком и щеками.
"Ничего из этого не делала, но когда-то планирую и поделюсь опытом", - ответила Огневич.
