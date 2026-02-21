Не только вода: ученые выяснили, что на самом деле нужно для жизни за пределами Земли

Известно, что когда формируются планеты, то сначала они состоят из расплавленной породы.

Ученые провели исследование, благодаря которому выяснили, что оно может помочь ускорить поиск внеземной жизни. Согласно ему, кроме воды, элементы фосфор и азот являются решающими основами жизни на экзопланете. Об этом пишет tagesschau, ссылаясь на исследование в журнале Nature.

Исследователи из ЭТН Цюриха, Кембриджского университета и университета Гронингена говорят, что поиски внеземной жизни на экзопланетах, то есть за пределами Солнечной системы, должны быть сосредоточены на фосфоре и азоте. По их словам, вода сама по себе не является достаточным признаком.

Как отметил планетолог Крейг Уолтон, несмотря на то, что жидкая вода является необходимым условием "для жизни, которую мы знаем, этого недостаточно. Необходимы такие ключевые элементы, как фосфор и азот".

Поэтому если на планете есть вода, но недостаточно фосфора или азота, она все равно может быть безжизненной.

Уолтон объяснил, что взаимодействие фосфора необходимо для энергетического баланса клеток и образования ДНК. Вместе с командой ученых он с помощью модельных расчетов выяснил, какие условия необходимы планете, чтобы на ее поверхности было достаточное количество обоих элементов.

"Когда формируются планеты, сначала они состоят из расплавленной породы. На этом этапе элементы сортируются: тяжелые опускаются к ядру, легкие остаются на поверхности. При этом кислород играет центральную роль", - подчеркнули в публикации.

Уолтон заметил, что если его мало, то фосфор связывается с тяжелыми элементами, такими как железо, и опускается к ядру. Если кислорода слишком много, фосфор остается в верхних слоях планеты, однако азот выходит в атмосферу и может быть полностью утрачен.

"Немного страшно представить, что ты находишь планету с водой, летишь туда на ракете и находишь воду, но не находишь фосфор - тогда игра заканчивается", - сказал исследователь.

Поэтому такая нехватка может поставить новые вызовы перед запланированной колонизацией Марса, однако не только в отношении фосфора, но и в отношении азота.

В свою очередь Уолтон не исключает, что Земля "является единственной обитаемой или пригодной для жизни планетой в галактике".

Даже если и существует пригодная для жизни экзопланета, ученый предупредил:

"Мы не можем просто полететь в ближайшую звездную систему. Поэтому мы должны хорошо заботиться о Земле".

