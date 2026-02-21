В YASNO объяснили, почему могут увеличиваться суммы в платежках во время отключений света

Это результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения.

В компании YASNO рассказали об основных причинах, по которым может увеличиваться сумма в платежках за свет во время отключений. Об этом написал CEO YASNO Сергей Коваленко.

Он объяснил, что первой причиной является пусковой ток.

"После появления света электродвигатели холодильников, насосов и другой техники потребляют в 3-7 раз больше во время запуска. Если это происходит несколько раз в день, суммарное потребление растет", - рассказал Коваленко.

Вторая причина – особенности индивидуального потребления. Коваленко пояснил, что когда возвращают свет, одним потребителям достаточно сделать базовые вещи, а другие включат все сразу.

Третья причина – показания счетчика. CEO YASNO подчеркнул, что если не передавать их вовремя, то начисление происходит по среднему потреблению.

Коваленко добавил, что еще проблема может быть в неисправности счетчика, и он неправильно считает потребление. В таком случае нужно обратиться в облэнерго для проверки.

"Увеличение платежки – это не парадокс "нет света – больше платим", а результат морозов, концентрированного потребления в часы питания и индивидуального поведения. Количество часов с электроэнергией не равно объему потребленных кВт·ч. Чем теплее, тем ниже будут платежки, особенно, если будет больше света и меньше обстрелов", – подытожил он.