Небольшой французский город недалеко от Парижа, идеально подойдет для осеннего отдыха, и гораздо дешевле, чем столица.

Если вы ищете преимущества Франции – а именно, хорошую еду, множество достопримечательностей и развлечений, а также красоту уютного городка, есть множество альтернатив Парижу.

Руан, столица северного региона Нормандия, одна из таких альтернатив, и здесь нет ни заоблачных цен, ни толп туристов, как в Париже, пишет Dailymail. Номера в отелях стоят всего от $51 за ночь, в то время как в Париже - от $160, отметило издание.

Руан, расположенный всего в 90 минутах езды на поезде или в двух часах езды от столицы, предлагает все необходимое для отличного путешествия. В частности, этот город, удобный для пеших прогулок, а значит, вам не нужно тратить время и деньги на метро, ​​при этом он может предложить не меньше истории и культуры.

Руан, история которого восходит к средневековью и связана с историей Жанны д'Арк, отлично подходит для любителей истории и просто желающих прогуляться по старинным мощеным улочкам. Писатель Виктор Гюго назвал Руан "городом ста шпилей", и даже во время обычной прогулки по центру города легко понять, почему.

Здесь есть чем заняться: в городе есть свой Собор Парижской Богоматери, Музей изящных искусств и выставка, посвященная Жанне д'Арк.

Одно из самых красивых мест города - Большие часы. На колокольне Больших часов находился один из старейших часовых механизмов в Европе, который работал с XIV века до 1928 года.

Еще один культовый символ Парижа - Сена, но вы можете найти ее и в Руане, который расположен на берегу той же реки.

Здесь есть множество смотровых площадок, с которых можно полюбоваться пейзажем, например, с вершины городской сторожевой башни.

Нормандия славится своей гастрономией. Здесь это сыры, включая камамбер, яблоки с сидром и морепродукты. Самое известное блюдо Руана - "канар а-ля руанес" - блюдо из утки, приготовленной в соусах. Конечно, популярны и местные напитки, включая яблочный сок, сидр, поммо и кальвадос. Также можно найти местное пиво.

Продовольственные рынки, торгующие овощами, выстроились вдоль мощеных улиц Руана. В выходные пойдите на площадь Сен-Марк, где кроме обычных торговых палаток можно посетить блошиный рынок. А на рынке "Савер" на улице Эжен Буден, работающем по субботам утром, можно найти много местных деликатесов.

Также в Руане есть много пекарен, которые продают яблочную продукцию, а в этом регионе она особенно хороша. Посещение пекрани не ударит по колешьку - цены на некоторые изделия начинаются всего от 2 евро, а в небольших местных заведениях можно найти и дешевле.

Ранее УНИАН.Туризм писал о скрытом городке-жемчужине во Франции, где можно хорошо отдохнуть. Этот невероятный европейский прибрежный город во Франции славится безупречными пляжами и самой высокой песчаной дюной в Европе.

