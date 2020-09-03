Среди главных достопримечательностей этой местности – усыпальница царя Антиоха, жившего в І веке до н. э. – Немрут-Даг.

Восточная Турция готова предложить туристам уникальные постройки возрастом в пять, а то и десять тысячелетий. Здесь гостей встречают не избалованные туристами местные жители, которые не станут пытаться на них заработать, а будут с любопытством наблюдать.

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Об этой в своей колонке в свежем выпуске еженедельника «Новое время» пишет адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения и путешественник Игорь Хасин.

«Для большинства туристов-новичков Турция ассоциируется с морским отдыхом, отелями all inclusive или же короткими экскурсиями по Стамбулу. Мало кто задумывается о том, что территория современной Восточной Турции – это земли Северной Месопотамии, истока европейской цивилизации. Эти территории богаты воспоминаниями и мало известны массовому туристу», – пишет путешественник.

Среди главных достопримечательностей этой местности Ханин называет Немрут-Даг – усыпальницу царя небольшого царства Коммагена Антиоха, жившего в І веке до н. э. Страдавший манией величия Антиох соорудил для себя погребальный холм высотой 50 метров.

«У его подножия с запада и востока расположены террасы с гигантскими сидящими фигурами античных богов, среди которых восседает сам Антиох. Землетрясения снесли этим фигурам головы, и теперь они живописно покоятся у постаментов. Сам холм, сложенный из булыжников без какого-либо скрепляющего раствора, не осыпался и до сих пор не вскрыт», – рассказывает он.

При этом путешественник предупреждает, что Немрут-Даг расположен в так называемом Турецком Курдистане, недалеко от раздираемой войной Сирии, а потому не слишком популярен среди туристов.

«Я и сам бы не решился туда ехать, если бы не прочел несколько лет назад, что недалеко от Немрут-Дага был найден храмовый комплекс Гебекли-Тепе, изменивший представление о дате возникновения цивилизации. Гебекли-Тепе (в переводе Пузатый холм) – это мегалитический храмовый комплекс, построенный в ІХ-Х тысячелетии до н. э. То есть Стоунхендж, мегалиты Мальты, Карнака и прочие доисторические памятники – это просто детский сад, по времени они находятся от Гебекли-Тепе так же далеко, как мы от них. И Гебекли-Тепе – это не примитивная «стоянка первобытного человека», а огромный комплекс, сложенный из Т-образных, идеально обработанных многотонных каменных блоков с высеченными на них некими знаками и изображениями животных», – рассказывает Ханин.

По его словам, комплекс находится на окраине города Шанлыурфа, куда можно прилететь из Стамбула. В определенный период Шанлыурфу называли Эдессой, и для ее освобождения был затеян Второй крестовый поход. Ее также называют «городом пророков»: по одной из версий здесь жил праотец Авраам. Вокруг пещеры Авраама построен комплекс мечетей и разбит священный пруд со священными же карпами.

При этом путешественник отмечает, что с учетом ситуации в Сирии и Ираке, Восточная Турция – фактически единственное место, где можно увидеть такие древности, пребывая в безопасности. А не избалованные туристами местные жители будут смотреть на вас с любопытством, не пытаясь на вас нажиться. Отель в историческом доме в центре Шанлыурфы обойдется в 45 долларов с завтраком, а за 5 долларов из местной кебабной вам принесут ужин.

«По дороге от Шанлыурфы к Немрут-Дагу можно искупаться в Евфрате и выпить свежевыжатый гранатовый сок в пять раз дешевле, чем в Стамбуле. При этом вы будете свободно заходить в мечети и в одиночку бродить по развалинам. А военные, которые остановят вас возле шлагбаума на въезде к огромной плотине Ататюрка, не будут кричать, что вас занесло на стратегический объект, а вежливо попытаются объяснить: дальше нельзя. И увидев по глазам, что вам все-таки хочется, наберут на мобильном своего англоговорящего друга, чтобы он мог вам все это объяснить», – добавил Ханин.

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Автор: Марина Григоренко