В стоимость проездного билета за 49 евро включены поездки на всех региональных поездах по стране.

В Португалии решили ввести единый проездной билет на поезда, который даст право на неограниченное количество поездок на всех региональных поездах в течение месяца.

Как пишет The Independent, Национальная железнодорожная карта (Passe Ferroviário Nacional) будет стоить 49 евро, ее можно будет запросить только с 21 числа каждого месяца, а действительна он будет с первого до последнего дня следующего месяца.

Проездной, выпущенный национальной железнодорожной компанией Comboios de Portugal, будет действителен почти во всех сетях без ограничений по количеству поездок или времени поездки.

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Не будет действовать такой проездной только на междугородних поездах Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional и Internacional. Также он не может использоваться в городских железнодорожных сетях в Порту, Лиссабоне и Коимбре.

Чтобы иметь возможность приобрести национальную железнодорожную карту Португалии, нужно будет должны иметь карту CP, которую можно получить в любой кассе Comboios de Portugal. Для этого заявители должны будут предоставить заполненную форму заявки (доступную онлайн), удостоверение личности и оригинальную цветную фотографию "как на паспорт". Стоимость карты CP составляет 6 евро.

Пока окончательно не ясно, открыта ли эта схема для иностранных туристов, однако ранее Euronews сообщили, что гости все же смогут ею воспользоваться.

Единые проездные билеты на поезда в Европе

Португалия – далеко не первая страна Европы, решившая ввести единые проездные билеты на поезда в попытке пересадить граждан с частных авто и cамолетов на более экологичный вид транспорта.

Так, с мая 2023 года единые проездные за 49 евро в месяц заработали в Германии. Также о планах запустить единый билет на общественный транспорт заявили во Франции.

Свои выгодные предложения для пересаживания паасажиров на поезда также вводили в Испании и в Италии.

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