США хотят не допустить участия Украины на официальных встречах саммита НАТО, - Politico

По данным издания, Украина может быть приглашена на параллельные мероприятия во время саммита.

США под руководством Дональда Трампа давят на НАТО, чтобы оно сократило многие свои зарубежные мероприятия, в том числе прекратило ключевую миссию альянса в Ираке. Об этом сообщили четыре дипломата НАТО для Politico.

Также США лоббировали сокращение миротворческой операции НАТО в Косово и недопущение Украины и союзников из Индо-Тихоокеанского региона к официальному участию в ежегодном саммите альянса в Анкаре, который состоится в июле.

"Эти усилия отражают стремление Белого дома рассматривать НАТО как чисто евроатлантический оборонный пакт и отменить десятилетия расширения в направлении кризисного управления, глобальных партнерств и инициатив, основанных на ценностях, которые давно раздражают президента США и его сторонников MAGA", - отметили в Politico.

Кроме того, под давлением США НАТО сократит так называемую "деятельность за пределами зоны ответственности", которая выходит за рамки основных задач альянса по обороне и сдерживанию.

По словам дипломатов, эта инициатива стала известна внутри альянса как "возврат к заводским настройкам".

"Эта инициатива может привести к быстрому сокращению деятельности НАТО в бывших зонах военных конфликтов, а также к исключению столиц, в частности Киева и Канберры, из официальных дискуссий этим летом", - объясняют в материале.

Отмечается, что такая информация появилась после того, как заместитель главы Пентагона Элбридж Колби высказался по поводу "НАТО 3.0".

"Не каждая миссия может быть высшим приоритетом. Не каждая способность может быть золотой. Мера серьезности заключается в том, могут ли европейские силы воевать, выдерживать и побеждать в сценариях, которые имеют наибольшее значение для обороны альянса", - сказал он министрам обороны альянса на прошлой неделе, повторив, что США по-прежнему привержены европейской безопасности.

Однако один из четырех дипломатов подчеркнул, что отказ от зарубежных инициатив НАТО "не является правильным подходом".

"Партнерские отношения имеют решающее значение для сдерживания и обороны", - добавил он.

В то же время США давят на союзников, чтобы те не приглашали Украину и четырех официальных партнеров альянса в Индо-Тихоокеанском регионе, а именно Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею, на официальные встречи во время июльского саммита НАТО в Анкаре, рассказали источники Politico.

По словам собеседников, эти страны могут быть приглашены на параллельные мероприятия, а такое требование частично объясняется необходимостью сократить количество встреч на саммите.

"Удержание стран-партнеров НАТО на периферии саммита даст сигнал, что, возможно, основное внимание уделяется гораздо больше основным вопросам НАТО", - высказалась Оана Лунгеску, бывшая пресс-секретарь НАТО и старший научный сотрудник Лондонского Королевского института объединенных служб.

В свою очередь официальный представитель альянса добавил, что НАТО "сообщит об участии партнеров в саммите в надлежащее время".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Трамп чрезмерно давит на него, пытаясь ускорить завершение почти четырехлетней войны между Киевом и Москвой. Глава государства считает "несправедливым" то, что Трамп публично призывает Украину к уступкам, тогда как аналогичные требования не звучат в адрес России.

"Я надеюсь, что это только его тактика, а не решение", - добавил президент.

В то же время издание The New York Times писало, что Трамп заявлял, что закончит войну за один день, однако украинцам стало только хуже. По словам журналистов, Путин медленно продвигался в течение месяцев переговоров, используя их, чтобы выиграть время для продолжения наступления на фронте.

"Через год после начала второго срока Трампа и почти через четыре года после вторжения России Путин не дал никаких признаков отступления от своих целей по захвату большей части территории Украины и установлению российского господства", - добавили в NYT.

