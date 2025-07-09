Турист утверждает, что для любителей пива посещение города будет неполным без экскурсии по пивоварне и винокурне, которые вот уже более 100 лет находятся в самом сердце города.

Саутволд расположился на побережье Северного моря в графстве Саффолк в Великобритании, окруженный почти нетронутыми равнинами с севера и юга. Об этом пишет Оливер Рэдклифф для Daily Express.

По его словам, почти сразу, как только он вышел из машины, он понял, что прибыл в Восточную Англию.

"Здесь нет ни холмов (или даже небольшого холмика), что создаёт её характерный впечатляюще плоский ландшафт и совсем не похож на крутые вересковые пустоши Пик-Дистрикта, где я вырос. Вечерним видом, пожалуй, лучше всего наслаждаться с пинтой пива в руке, а в Саутволде вам повезёт с напитками. Город наиболее известен как место расположения пивоварни Adnams Brewery, одного из самых известных в Восточной Англии, где практически в каждом пабе разливают светлый эль "Ghost Ship", - сказал он.

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Турист утверждает, что для любителей пива посещение города будет неполным без экскурсии по пивоварне и винокурне, которые вот уже более 100 лет находятся в самом сердце города.

С одной стороны, его украшает очаровательный викторианский пирс, а с другой - дюны, спускающиеся к городской гавани, это отличное место, чтобы попробовать одни из самых свежих морепродуктов, которые только можно найти на британской земле.

По его словам, побережье идеально подходит для неспешных прогулок, а для самых смелых - для купания в море. Но в отличие от многих близлежащих городов и деревень, сама главная улица предлагает множество развлечений: там много модных бутиков, ремесленных пекарен и отличный выбор ресторанов.

Отмечается, что поскольку город застроен богато украшенными георгианскими коттеджами, а также он находится недалеко от столицы, то, что когда-то было очаровательным и классическим городком Саффолка, теперь захватили лондонцы, что создало для местных жителей настоящую проблему.

Дэвид Бивен, независимый член кабинета министров, ответственный за жилищное строительство на Зелёной улице, заявил, что "нашествие вторых домов убивает сообщество":

"Только в каждом третьем доме в Саутволде действительно живут. Грубо говоря, треть из них - жилые, треть - дома для отдыха, а треть - вторые дома, где живут часть года".

Важно, что в последние годы были приняты меры по сокращению притока владельцев второго жилья, включая разработку плана развития района с "требованием к основному количеству жителей" в 2022 году.

"Без процветающего постоянного сообщества Саутволд потеряет многое из того, что делает его местом, которое люди хотят посещать и проводить в отпуске", - сказано в плане.

Новости туризма

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