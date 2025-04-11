Эксперты подчеркнули, что также важно правильно выбрать месяц посещения той или иной страны Азии.

Поскольку Азия является крупнейшим континентом в мире, погода летом сильно различается в разных его частях – от залитых солнцем островов до проливных дождей.

Эксперты крупнейшей в мире платформы для путешественников Lonely Planet собрали лучшие места в Азии для посещения в летние месяцы – и рассказали, когда лучше всего посещать каждое из них.

Июнь

1. Пусан, Южная Корея – для любителей K-Pop. Второй по величине город страны кишит съемками K-драм, K-Pop-группами и магазинами K-beauty, как и столица Сеул, но он гораздо менее многолюден, а цены более щадящие для кошелька. На июнь здесь выпадает сезон цветения сакуры, тогда как лето еще не достигло полного размаха.

Видео дня

2. Дананг, Вьетнам – для пляжного отдыха. Во Вьетнаме летом обычно идут сильные ливни, но, к счастью, это не касается северного побережья. Пятый по величине город страны Дананг – рай для любителей активного отдыха, а современные удобства по выгодным ценам делают его одним из самых пригодных для жизни мест в Юго-Восточной Азии. Также этот город находится в часе езды от объекта ЮНЕСКО Хойан.

3. Сингапур – для разнообразной еды. Хотя тропический климат Сингапура постоянен круглый год, июнь – хорошее время для посещения из-за более низкой (по сингапурским меркам) влажности и гораздо более редким дождям, чем в остальное время года. Поскольку это островное государство является домом сразу для четырех основных этнических групп (малайцев, китайцев, индийцев и индонезийцев), здесь чрезвычайно разнообразная кухня – их фирменные блюда можно попробовать по вполне доступной цене в уличных торговых центрах и общественных столовых на открытом воздухе.

Июль

4. Шимла, Индия – для прогулок. Индия, возможно, не приходит на ум, когда речь заходит о прохладе, но Шимла – это исключение Ггород в самом северном штате Химачал-Прадеш был убежищем британского колониального правительства 19-го века – пытаясь спастись от сурового лета, они отправились в предгорья Гималаев, превратив Шимлу в британскую горную станцию, полную удобств. Теперь индийцы приезжают туда, чтобы с комфортом при температуре от 27 до 31 градусов Цельсия насладиться тюдоровской и неоготической архитектурой во время прогулок по облагороженым пешеходным зонам.

5. Бали, Индонезия – для живописных видов. В июле здесь относительно сухо и приятно тепло (24-31 градов Цельсия), а это значит, что все выглядит так красиво, как в Instagram. И хотя на Бали много людей круглый год, приезд в самом начале июля может, по крайней мере, помочь отсеять семьи, ожидающие начала школьных каникул.

6. Алматы, Казахстан – для доступного отдыха на свежем воздухе. Июль – пик сезона для посещения Алматы, но, поскольку это относительно малоизвестное азиатское туристическое направление, там нет привычных летних толп. Погода колеблется между 13 и 27 градусами Цельсия, что идеально подходит для изучения местных музеев и соборов или наслаждения ночной жизнью города, а также поездок на природу.

Август

7. Сендай, Япония – альтернатива известным городам. Япония – это гораздо больше, чем Киото, Токио и Осака, и пока туристы наводняют эту святую троицу, стоит задуматься о Сендае (он же "Город деревьев"), чтобы подышать. Здесь есть все, за чем люди едут в Японию: свежие суши, сумасшедшее караоке и древние храмы, но в этом молодом, переполненном студентами городе все это можно испытать как местный житель. Августовские максимумы составляют 26-27 градусов Цельсия, а также это месяц фестиваля Танабата в Сендае – с парадами, традиционными представлениями и обилием уличной еды.

8. Чэнду, Китай – для любителей панд. В конце августа в этом городе, известном как дом больших панд, скорее всего, будет возможность увидеть детенышей в самом милом виде. Они рождаются слепыми и безволосыми, весом всего 100 г, и только через месяц у них появляются отличительные отметины – их можно увидеть на Исследовательской базе по разведению больших панд. Средняя температура августа обычно составляет 25 градусов Цельсия, однако этот месяц обычно довольно влажный.

9. Алтайские горы, Монголия – для отключения от сети. С более чем 14 часами светового дня в августе можно не спеша отправиться в Алтайские горы Монголии. В этом районе много археологических памятников, включая руины древнего города Харахот. Здесь также есть заснеженные горы для пеших походов или восхождений, а также зеленые долины, в которых водятся местные маралы и овцы-архары. Туристы могут разбить лагерь на озере Хотон или пожить в традиционной деревне, чтобы заглянуть в местную кочевую культуру. Wi-Fi здесь либо ограничен, либо отсутствует, поэтому гости здесь имеют уникальный шанс вернуться к основам жизни и блаженно отключиться от современности.

Как сообщал УНИАН, ранее тревел-експерт из Таиланда Пир Нирандара назвала 15 негласных правил путешествия по стране – их понимание поможет избежать многих неловких ситуаций.

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