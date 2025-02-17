Изначально третий сезон хитового сериала хотели снимать в Японии, но потом события перенесли в Таиланд.

16 февраля 2025 года на стриминговом сервисе Max вышел первый эпизод третьего сезона хитового американского комедийно-драматического сериала "Белый лотос" (The White Lotus).

Как и в первых двух сезонах этого сериала-антологии, события разворачиваются вокруг группы туристов, отдыхающих в курортном отеле сети "Белый лотос". Так, если в первом сезоне гости отдыхали на Гавайях (США), то во втором – на Сицилии (Италия).

При этом сцены сериала не ограничивались лишь стенами отелей, но и показывали зрителям местные красоты. Неудивительно, то после выхода каждого сезона среди реальных туристов повышался интерес к местам, где снимали "Белый лотос". Так что вполне прогнозируемо фанаты сериала уже интересуются, где снимали третий сезон.

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По словам шоуранера сериала Майка Уайта, изначально третий сезон планировали снимать в стране Азии, но не той, которую выбрали в итоге.

"Изначально Таиланд был своего рода подставной лошадкой, потому что я хотел снимать в Японии. Я провел там больше времени, и у меня просто было видение, что я сделаю это в Японии. Затем мы приехали в Таиланд, и, очевидно, это такая прекрасная страна, и люди нас очаровали. Япония удивительна, и было бы невероятно снимать там, но оказалось, что снимать в Таиланде было таким отличным решением, и это очень изменило мою жизнь", – цитирует Уайта журнал Time Out.

Где снимали третий сезон "Белого лотоса"

Национальный морской парк Му Ко Анг Тонг, Ко Самуи. В начале третьего сезона новая группа отдыхающих добирается на курорт White Lotus на лодке. Потрясающе красивые виды океана были сняты в Национальном морском парке Му Ко Анг Тонг на острове Самуи. Также в эпизоде был использован крошечный пляж Я Нуи – скрытая жемчужина, спрятанная на Пхукете.

В начале третьего сезона новая группа отдыхающих добирается на курорт White Lotus на лодке. Потрясающе красивые виды океана были сняты в Национальном морском парке Му Ко Анг Тонг на острове Самуи. Также в эпизоде был использован крошечный пляж Я Нуи – скрытая жемчужина, спрятанная на Пхукете. Курорт Four Seasons, Ко Самуи. Основное место, используемое для изображения курорта White Lotus – отель сети Four Seasons на острове Самуи. Он может похвастаться 60 виллами, возвышающимися на сваях и окруженными высокими пальмами, с потрясающим видом на Сиамский залив. Именно здесь снимали виллу, которую использовали измученный финансист Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс), его чванливая жена Виктория (Паркер Поузи) и их трое детей Пайпер, Лохлан и Сакстон (Сара Кэтрин Хук, Сэм Нивола и Патрик Шварценеггер), а также комнату пресыщенного Рика Хатчетта (Уолтон Гоггинс) и его гораздо более молодой подруги Челси (Эйми Лу Вуд).

Основное место, используемое для изображения курорта White Lotus – отель сети Four Seasons на острове Самуи. Он может похвастаться 60 виллами, возвышающимися на сваях и окруженными высокими пальмами, с потрясающим видом на Сиамский залив. Именно здесь снимали виллу, которую использовали измученный финансист Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс), его чванливая жена Виктория (Паркер Поузи) и их трое детей Пайпер, Лохлан и Сакстон (Сара Кэтрин Хук, Сэм Нивола и Патрик Шварценеггер), а также комнату пресыщенного Рика Хатчетта (Уолтон Гоггинс) и его гораздо более молодой подруги Челси (Эйми Лу Вуд). Курорт Anantara Bophut, Ко Самуи. Здесь снималис деловая часть курорта White Lotus – подъездная дорога к отелю, ювелирный магазин, вестибюль и барьер безопасности, охраняемый дружелюбным Гайтоком. Также именно в этом отеле можно найти бассейн, пляж, тренажерный зал и водные гамаки из нового сезона.

Здесь снималис деловая часть курорта White Lotus – подъездная дорога к отелю, ювелирный магазин, вестибюль и барьер безопасности, охраняемый дружелюбным Гайтоком. Также именно в этом отеле можно найти бассейн, пляж, тренажерный зал и водные гамаки из нового сезона. Anantara Mai Khao Villas, Пхукет. Сцены в баре сериала снимались в The Singing Bird Lounge на этом курорте из 113 вилл на Пхукете. Место отдыха черпает вдохновение в дизайне традиционных тайских домов, а также может похвастаться огромным рестораном на дереве и отелем-лодкой. В сериале также фигурируют оздоровительный центр и спа-салон курорта, а еще там снимали комнату Белинды Линдси (Наташа Ротвелл), вернувшейся к своей роли из первого сезона.

Сцены в баре сериала снимались в The Singing Bird Lounge на этом курорте из 113 вилл на Пхукете. Место отдыха черпает вдохновение в дизайне традиционных тайских домов, а также может похвастаться огромным рестораном на дереве и отелем-лодкой. В сериале также фигурируют оздоровительный центр и спа-салон курорта, а еще там снимали комнату Белинды Линдси (Наташа Ротвелл), вернувшейся к своей роли из первого сезона. Ресторан Ta Khai в Rosewood Phuket, Пхукет. В ресторане тайской кухни и морепродуктов Ta Khai ("рыболовная сеть" на тайском языке) снимались сцены ужина в сериале.

Отметим, что первый эпизод третьего сезона "Белого лотоса" уже получил положительные отзывы критиков и зрителей. Так, на данный момент его оценка на IMDb составляет 8,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная сфежесть" и 99% от зрителей. Тем временем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Всего в третьем сезоне сериала будет восемь эпизодов, который будут выходить по одному раз в неделю с финалом 6 апреля 2025 года.

Также уже известно, что у сериала "Белый лотос" будет четвертый сезон, но пока не разглашается, где и когда его будут снимать.

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