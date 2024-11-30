Марина Григоренко

Многие иностранцы хотят увидеть ужасы войны в Украине своими глазами, но не всем эта идея кажется уместной с точки зрения морали.

Так называемые военные туристы все чаще едут в Украину, чтобы своими глазами увидеть разрушения в результате российской агрессивной войны. Тем не менее, туры в зоны боевых действий, такие как Ирпень или Харьков, которые иногда называют "черным туризмом", также поднимают этические вопросы.

Как пишет швейцарское издание Sarganserländer, "военные туры" в Украину предлагают около десятка украинских компаний. Экскурсии в основном сосредоточены на Киеве и его пригородах, а их стоимость составляет от 150 до 250 евро.

При этом часть прибыли от таких туром идет на армию, утверждает сооснователь одной из туристических компаний Дмитрий Никифоров. Тем временем, его коллега из другой туркомпании Светозар Моисеев уверяет, что такие туры "не о деньгах, а о воспоминаниях о войне" и имеют, прежде всего, образовательное значение:

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"Они подобны вакцине, которая предотвращает повторение подобного"

Тем временем, некоторые турфирмы доставляют своих клиентов чуть ли не в зону боевых действий за тысячи евро. Например, Ник Тан из США в июле 2024 года прилетел в Харьков, который находится в 20 километрах от линии фронта и постоянно подвергается бомбардировкам.

"Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортна и легка", – говорит 34-летний любитель острых ощущений, работающий в нью-йоркской технологической компании. – "Выпрыгивать из самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу – это больше не для меня. Так что же будет лучше всего? Отправиться в зону боевых действий".

В то же время авторы материала отмечают, что такое отношение кажется странным жителям разрушенного Ирпеня, которые до сих пор живут в постоянной опасности.

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"Недавно дрон "Шахед" разбился в 300 метрах от моего дома. У меня не было желания испытать что-то подобное. Но если люди этого хотят, это их право", – отметил 52-летний Руслан Савчук.

При этом депутат местного совета Ирпеня Михаилина Скорик-Шкаривская отмечает, что большинство местных жителей согласны с "черным туризмом", хотя есть и противники этого. "Почему вы сюда приезжаете? Почему вы хотите увидеть нашу печаль?", – спрашивали туристов некоторые украинцы.

В свою очередь глава Национального агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив поднимает этические вопросы военного туризма, поэтому агентство готовит специальные курсы повышения квалификации для экскурсоводов.

Хотя с начала войны туристические потоки в Украину рухнули и сейчас ограничиваются в основном деловыми туристами, украинская туристическая индустрия уже готовится к послевоенному периоду, например, заключая контракты с туристическими сервисами Airbnb и TripAdvisor.

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"Война привлекла внимание к Украине, теперь хотя бы нашу страну знают все", – констатирует Олеськив.

Как сообщал УНИАН, ранее Гостуризма расширило карту туристических магнитов Украины – теперь их уже 170.

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