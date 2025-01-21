Несмотря на войну, отсутствие финансирования и критически малое количество людей туризм продолжает приносить средства в бюджет Украины.

Туристическая отрасль принесла в бюджет Украины 2 938 млн грн в 2024 году. При этом недополучает она в десять раз больше налогов.

Об этом на итоговой пресс-конференции сообщила глава Государственного агентство развития туризма(ГАРТ) Марьяна Олеськив.

"Мы видим, что несмотря на войну, отсутствие финансирования, критически малое количество людей туризм сегодня приносит около 3 миллиардов гривен в бюджет нашей страны. Но мы понимаем, что опять же по тем расчетам, которые делала, например, Славская община, то недополучает она примерно в 10 раз налогов. То есть где-то одну десятую субъекты платят налогов", - сказал Олеськив.

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По ее словам, расчет был сделан на данных туристического сбора при минимальной 30% загруженности объектов, в которых людям предоставляется место для ночлега. Она пояснила, что эта отметка является пределом безубыточности. Ниже 30% заведения размещения стоит закрываться. Однако даже при минимальных 30% загруженности средств размещения, например, в Славской общине, поступления от туристического сбора могли бы быть в десять раз больше.

"Мы понимаем, что реальная цифра после принятия закона о туризме и обеспечения прозрачности этого рынка, в частности подачи статистики по проживанию туристов, эти налоги могут быть увеличены в десять раз, и рынок тоже сможет расти", - добавила глава Госагентства развития туризма.

Туризм в Украине - главные новости

В декабре 2024 года Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) обнародовало данные, согласно которым за три квартала прошлого года в бюджет общин поступило почти 173 млн грн туристического сбора, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - чуть более 143 млн грн.

Впрочем, это на 30% меньше, чем в январе-сентябре довоенного 2021 года, когда туризм принес в местные бюджеты почти 244 млн грн.

При этом общий рост туристического сбора был отмечен почти во всех регионах страны, даже с учетом катастрофического падения в четырех областях, которые больше всего страдают от российской войны - Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

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