В некоторых регионах сумма туристического сбора за январь-сентябрь 2024 года превысила показатели довоенного 2021 года.

За три квартала 2024 года в бюджет общин поступило почти 173 миллионов гривень туристического сбора, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – чуть более 143 миллионов гривень. Впрочем, это на 30% меньше, чем в январе-сентябре довоенного 2021 года, когда туризм принес в местные бюджеты почти 244 миллиона гривень.

Как отметила в своей заметке в Facebook председатель Государственного агентство развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив, в целом рост туристического сбора отмечен почти во всех регионах страны, даже с учетом катастрофического падения в четырех областях, которые больше всего страдают от российской войны – Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской.

В частности, в северных областях Украины туристический сбор за первые девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 56%, в южных – на 41%, в западных – на 17%, в центральных – на 10%.

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"Поэтому как видим, туристическая отрасль Украины несмотря на войну и тяжелые вызовы, которые встали перед ней, демонстрирует устойчивость, обеспечивает рабочими местами украинцев и наполняет бюджеты общин", – отметила Олеськив.

В лидеры по уплате туристического сбора вошли город Киев и пять областей. При этом больше всего туристического сбора поступило в бюджет столицы – 34,4 миллиона гривень против 21,2 миллионов гривень в прошлом году. Впрочем, если сравнивать с 2021 годом, то турсбор в бюджет Киева сократился вдвое – тогда он составлял почти 68 миллионов гривень.

В то же время в некоторых областях даже наблюдалось увеличение поступлений в бюджет от туристического сбора по сравнению с довоенным 2021 годом. Так, бюджет Львовской области за январь-сентябрь 2024 года пополнился почти на 33 миллиона гривень, что на 42% больше чем в 2021 году (почти 24 миллиона гривень), а в Ивано-Франковской области сумма турсбора выросла на 120% – до 22,7 миллиона гривень по сравнению с 2021 годом (10,3 миллиона гривень). По результатам трех кварталов в прошлом году турсбор региона составил 14,7 миллионов гривень.

При этом сумма турсбора в Закарпатской области в этом году составила почти 16 миллионов гривень, что совсем немного больше чем в прошлом году (14,9 миллионов гривень), но на треть больше чем в 2021 году (11,7 миллионов гривень).

Бюджет Киевщины за счет турсбора за 9 месяцев текущего года пополнился на 10,7 миллионов гривень, что на треть меньше показателя 2021 года (15,3 миллиона гривень), но на половину больше суммы турсбора в 2023 году (почти 7 миллионов гривень).

Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило 10,8 миллионов гривень, что почти совпадает с суммой турсбора 2021 года (10,7 миллионов гривень), но на 18% больше на поступления в бюджет региона в 2023 году (9,2 миллиона гривень).

Как сообщал УНИАН, ранее швейцарское издание Sarganserländer опуликовало статью о том, что в Украину приезжает все больше "военных туристов". Многие иностранцы хотят увидеть ужасы войны в Украине собственными глазами, но не всем эта идея кажется уместной с точки зрения морали.

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