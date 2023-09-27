Популярный сервис по аренде жилья для туристов будет промотировать Украину как туристическое направление.

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) и американская компания Airbnb подписали меморандум о поддержке послевоенного восстановления туристической отрасли Украины.

Как сообщила на своей странице в Facebook председатель Гостуризма Марьяна Олеськив, одна из крупнейших в мире платформ для бронирования жилья и поиска впечатлений Airbnb преданно поддерживала Украину с самого начала полномасштабной войны.

"Теперь Airbnb поможет в послевоенном восстановлении туристической отрасли Украины. Мы совместно будем работать над популяризацией нашей страны как туристически привлекательной дестинации! Речь также и о Крыме, как только наши любимые ВСУ его деоккупируют", – сообщила Олеськив.

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Глава ДАРТ убеждена, как только станет безопасно и возобновится авиасообщение, Украина прогнозируемо станет одним из главных туристических направлений Европы, особенно для тех стран, которые сегодня поддерживают наше государство в борьбе за независимость.

"Airbnb выражает готовность стать нашим надежным партнером, который будет распространять привлекательность Украины среди миллионов своих пользователей, а также делиться с нами данными с платформы. И первый шаг для этого сделан – Lviv Tourism Office уже начал получать данные с платформы", – говорится в сообщении главы Гостуризма.

Также Олеськив поблагодарила соучредителя и главного стратегического директора Airbnb Натана Блечарчика, который сегодня подписал соглашение со стороны американской компании, за помощь украинцам во время войны.

"Он один из тех благодаря кому компания помогла найти бесплатное временное жилье по всему миру для 130 тысяч украинцев и украинок, которые вынуждены были покинуть свою страну, и продолжает постоянную поддержку Украины", – напомнила она.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) расширило карту туристических магнитов Украины: сейчас таких локаций уже 170 – и это не окончательное число.

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