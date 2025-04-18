21 января Кабмин уволил Марьяну Олеськив с должности главы Государственного агентства развития туризма Украины.

Кабинет Министров Украины назначил Наталью Табаку на должность председателя Государственного агентства развития туризма (ГАРТ). Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в Telegram.

"Кадровый блок. Кабинетом Министров Украины назначена Табака Наталья Михайловна Председателем Государственного агентства развития туризма Украины", - написал Мельничук.

Отмечается, что Наталья Табака родилась 15 мая 1988 года во Львове. В 2010-м окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где получила полное высшее образование по специальности "Финансы" и квалификацию магистр финансов.

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В 2016 году она окончила Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины и получила степень магистра по специальности "Государственное управление" и квалификацию "Магистр государственного управления".

Напомним, что 21 января Кабмин уволил Марьяну Олеськив с должности главы Государственного агентства развития туризма Украины, поскольку ее пятилетняя каденция подошла к концу.

Доходы от туризма в Украине

Как писал УНИАН, бывшая глава Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив во время пресс-конференции сообщила, что сфера туризма за прошлый год принесла около 3 млрд гривен в бюджет Украины.

Впрочем, отметила она, сфера туризма недополучает в десять раз больше налогов. По ее словам, реальная цифра налогов после принятия закона о туризме и обеспечения прозрачности этого рынка, в частности подачи статистики по проживанию туристов, может быть увеличена в десять раз, и рынок тоже сможет расти.

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