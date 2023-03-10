В случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

Украинцам посоветовали проверить свои загранпаспорта после того, как часть выданных в Украине документов признали недействительными из-за ошибки в транслитерации.

Как объяснили в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ), в феврале 2023 года в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Соответственно в случае различной транслитерации в паспорте для выезда за границу и ID-карте действительным признается последний оформленный документ.

"То есть, если лицо оформило сначала паспорт для выезда за границу, а затем ID-карту с другим написанием фамилии или имени латинскими буквами, то загранпаспорт будет автоматически признан недействительным", – говорится в сообщении.

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Как проверить, действителен ли загранпаспорт

Во-первых, стоит сверить, одинакова ли транслитерация вашего имени латиницей в загранпаспорте и ID-карте гражданина Украины. Если вы обнаружили расхождения, следует обратиться в подразделения Миграционной службы, ЦПАУ или "Паспортного сервиса", в зависимости от того, какой именно документ требует замены.

Во-вторых, можно проверить свой документ на сайте ГТСУ.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта 2023 года украинский паспортный сервис стал доступен в четырех странах – Польше, Словакии, Чехии и Турции.

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