В Польше, Словакии, Чехии и Турции начали работу обособленные подразделения украинского ГП "Документ".

Украинский паспортный сервис стал доступен в четырех странах - Польше, Словакии, Чехии и Турции.

Как сообщается в Telegram-канале украинского правительства, в указанных странах начали работу обособленные подразделения украинского ГП "Документ".

Здесь украинцы могут получить такие услуги:

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оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утерянного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае непригодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительских прав.

Украинские паспорта во время войны

7 мая 2022 года правительство Украины утвердило проведение экспериментального проекта. Сообщалось, что украинцам, которые из-за войны выехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный. Для тех, кто остался в Украине разрешили получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта.

10 октября 2022 года сообщалось, что с 1 ноября в Украине подорожает срочное оформление внутреннего и заграничного паспорта. Сообщалось, что стоимость оформления паспорта гражданина Украины вырастет со 252 грн до 496 грн. Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает со 704 грн до 992 грн. Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 грн до 452 грн.

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