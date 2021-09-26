Проверка нужна, чтобы при необходимости гармонизировать транслитерацию с международными стандартами.

В Украине хотят провести проверку транслитерации имен в загранпаспортах.

Об этом сообщила глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, пишет "Украина 24".

При этом, по ее словам, на сегодня нельзя сказать о наличии потребности в изменении транслитерации.

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен сказал, почему в Украине нельзя "убивать" кириллицу

"Нельзя сказать, что сегодня возникла потребность в изменении транслитерации, но время от времени такие правила нужно пересматривать. Международный стандарт и украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствуют, датированы 1995 годом. Это международная стандартная таблица транслитерирования, очевидно, что она не будет пересматриваться в ближайшее время. Будем ли мы пересматривать? Нет. Мы просто еще раз сверим, соответствуют ли наши транслитерационные практики международным. Если соответствуют – мы сохраним все как есть. Если же произошли какие-то изменения, мы просто унифицируем с международными стандартами", — рассказала Демская.

Она отметила, что эта проверка нужна, чтобы при необходимости гармонизировать транслитерацию с международными стандартами.

"Позиция комиссии сегодня состоит в том, чтобы посмотреть, насколько гармонизировано/не гармонизировано, и гармонизировать с международными стандартами, поскольку транслитерация прежде всего ориентирована на международный вектор Украины. Как выйдет на практике – посмотрим, какие решения примет комиссия, какие будут рекомендации Института украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком", — сказала она.

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина нужно избавляться от кириллицы и перейти на латиницу. Он также предложил предоставить официальный статус английскому языку в Украине.

В Институте украинского языка НАН идею перехода на латиницу назвали нонсенсом. По словам Павла Гриценко, кириллица в нашей стране распространяется еще с Х века.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий