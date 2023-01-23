Перед этим протестующие повредили железнодорожное полотно, ведущее к знаменитой туристической достопримечательности Мачу-Пикчу.

Всемирно известная туристическая достопримечательность – древний город инков Мачу-Пикчу – была закрыта для посещения на неопределенный срок из-за непрекращающихся протестов в Перу.

Как пишет Travel Off Path, после того как власти Перу запретили въезд на территорию Мачу-Пикчу и приостановили железнодорожное сообщение в этом районе, 418 туристов, в том числе 148 иностранцев, застряли на локации на несколько часов, пока их не эвакуировали в субботу 21 января.

К таким мерам пришлось прибегнуть после того, как протестующие повредили часть железнодорожного полотна, ведущего к достопримечательности.

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Туристам, у которых уже есть билет на посещение Мачу-Пикчу, пообещали полный возврат средств.

Это уже не первая эвакуация туристов с территории достопримечтельности в этом году из-за протестов – в начале января отсюда были эвакуированы более 2000 путешественников.

Отметим, легендарный город инков Мачу-Пикчу, являющийся важным источников доходов для Перу, закрывали для туристов в начале пандемии коронавируса почти до конца 2020 года. За это время исключение сделали только для одного туриста – мужчины из Японии, который прилетел в страну ради достопримечательности и застрял там на каратине на 7 месяцев.

В ноябре 2020 года Мачу-Пикчу открыли для туристов, однако вскоре вновь временно закрывали из-за протестов местных жителей, которые утверждали, что из-за нашествия туристов они не могут купить дешевые билеты на поезда по региону. Со временем вопрос урегулировали.

Протесты в Перу

В начале декабря 2022 года президент Перу Педро Кастильо решил распустить Конгресс страны, который перед этим решил объявить импичмент главе государства в связи с обвинениями в коррупции в его адрес. Кастильо даже успел ввести комендантский час и сформировать чрезвычайное правительство, однако его все равно сместили, а власть перешла к вице-президенту Дине Болуарте.

После этого в стране начались массовые протесты – демонстранты требовали немедленного проведения всеобщих выборов, роспуска Конгресса, отставки занявшей Болуарте и освобождения Кастильо.

Всего на данный момент погибло около 60 протестующих и один сотрудник правоохранительных органов, более 600 человек ранены, около 380 арестованы. Протесты сопровождаются массовыми поджогами и повреждением имущества.

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