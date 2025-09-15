Местные жители жалуются, что им надоели туристы лезущие через заборы, чтобы сделать селфи.

Бибери возглавил список "50 самых красивых поселков мира", но такое признание привело к неконтролируемому наплыву туристов.

Как пишет Independent, небольшой поселок в Котсуолдсе славится рядом домов ткачей XVII века и очаровательными лугами. Он постоянно принимает туристов, желающих сфотографировать его живописные окрестности.

Золотистые коттеджи деревни и тихая река Колн помогли поселку занять первое место в рейтинге.Однако Крейг Чепмен, председатель приходского совета Бибери, заявил, что это достижение - "палка о двух концах", поскольку поток туристов в поселок "проблемный" и "выливается в дороговизну для местных жителей".

Население Бибери составляет всего около 600-700 человек, но по выходным сюда приезжает до 20 тыс. человек. Поселок столкнулся с проблемами, связанными с движением автобусов, очередями туристов и туристами, лезущими через заборы, чтобы сделать селфи.

"Проблема в основном в том, как люди приезжают в послок, когда они сюда приезжают, как они себя ведут и где паркуются. Мы сильно страдаем от пробок, особенно из-за больших автобусов", - пожаловался Чепмен.

А местные жители добавили, что пробки мешают работать экстренным службам, а таже на хаотичные парковки, устроенные туристами.

Чепмен заявил, что необходимо "гармоничное взаимодействие" между туристами и местными жителями.

Издание добавило, что в тройку лидеров рейтинга вошли послки Ия на греческом острове Санторини и Гальштат в Австрии. Оба поселка также страдают от чрезмерного наплыва туристов из-за своей популярности.

