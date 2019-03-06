Аэропорт Вильнюса начал правильно писать латиницей Киев и Львов
Аэропорт столицы Литвы Вильнюса принял правильное написание названий городов Украины.
Теперь вместо советской транслитерации на английский Kiev станут писать украинскую транслитерацию – Kyiv. По такому же принципу изменили обозначение Львова – с Lvov на Lviv, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
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"Отныне Вильнюсский аэропорт принял правильное написание названий городов Украины #KyivNotKiev #LvivNotLvov", - говорится в сообщении МИД Литвы.
Ранее в пресс-службе представительства ЕС в Украине сообщили о переходе к использованию названия Kyiv в рабочей электронной корреспонденции.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины запустило медиакампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev. Глава МИД Павел Климкин сообщал об успехах.