Аэропорт Вильнюса начал правильно писать латиницей Киев и Львов

Теперь вместо советской транслитерации на английский Kiev станут писать украинскую транслитерацию – Kyiv.

Аэропорт столицы Литвы Вильнюса принял правильное написание названий городов Украины.

Теперь вместо советской транслитерации на английский Kiev станут писать украинскую транслитерацию – Kyiv. По такому же принципу изменили обозначение Львова – с Lvov на Lviv, сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

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"Отныне Вильнюсский аэропорт принял правильное написание названий городов Украины #KyivNotKiev #LvivNotLvov", - говорится в сообщении МИД Литвы.

Ранее в пресс-службе представительства ЕС в Украине сообщили о переходе к использованию названия Kyiv в рабочей электронной корреспонденции.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины запустило медиакампанию #CorrectUA, чтобы призвать мировые издания писать Kyiv, а не Kiev. Глава МИД Павел Климкин сообщал об успехах.