Один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название Kyiv
Международный аэропорт Афин, один из крупнейших в мире, начал использовать название столицы Украины города Киев корректно.
Об этом сообщает в "Твиттере" украинское Министерство иностранных дел (МИД).
МИД инициировал акцию в начале октября. В ходе кампании МИД обращается, в частности, к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).
Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что правильно передавать название близко к произношению, свойственному украинскому языку, то есть Kyiv.
❗️Поздравляем! Новая победа в рамках кампании МИД #CorrectUA.@UKRinGRC присоединилось к онлайн проекта @correctua 🇺🇦 и отныне один из крупнейших аэропортов мира @ATH_airport начал использовать название города #Kyiv корректно! #KyivNotKievpic.twitter.com/rzSE3yGPFI— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 12 ноября 2018 г.