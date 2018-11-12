Один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название Kyiv

Международный аэропорт Афин начал использовать название столицы Украины города Киев корректно.

Международный аэропорт Афин, один из крупнейших в мире, начал использовать название столицы Украины города Киев корректно.

Об этом сообщает в "Твиттере" украинское Министерство иностранных дел (МИД).

МИД инициировал акцию в начале октября. В ходе кампании МИД обращается, в частности, к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что правильно передавать название близко к произношению, свойственному украинскому языку, то есть Kyiv.