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Один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название Kyiv

12:49, 12 ноября 2018
Новости туризма
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Аэропорт Афин начал использовать название города Киев корректно \ фото УНИАН

Об этом сообщает в "Твиттере" украинское Министерство иностранных дел (МИД).

МИД инициировал акцию в начале октября. В ходе кампании МИД обращается, в частности, к иностранным СМИ с целью корректировки правописания города Киев (#KyivNotKiev).

Во время пребывания Украины в составе СССР в англоязычных средствах информации закрепилась транслитерация названия украинской столицы способом, который соответствовал русскому произношению, то есть Kiev. Украинская власть настаивает, что правильно передавать название близко к произношению, свойственному украинскому языку, то есть Kyiv.

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Теги: #аэропорт