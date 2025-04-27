По словам специалиста, данная тренировка разработана, чтобы "разбудить мышцы".

Сертифицированный персональный тренер Тайлер Рид рассказал, какая 5-минутная тренировка, идеально разгоняет метаболизм, повышает уровень энергии и задает тон для продуктивного дня.

"Пробудите свои мышцы, зарядитесь энергией и быстро сожгите жир с помощью этой программы упражнений, - отметил он в своей статье для eatthis.com. - Эта короткая, целенаправленная тренировка, выполняемая ежедневно, со временем дает удивительные результаты".

По словам тренера, данная тренировка разработана, чтобы "разбудить мышцы", она повышает частоту сердечных сокращений и заставляет кровь циркулировать еще до утреннего кофе.

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"Лучше всего то, что вам не нужно никакого оборудования или членства в спортзале. Эту тренировку можно выполнять в спальне, гостиной или даже на улице, если вы предпочитаете свежий воздух. Каждая минута посвящена определенному типу движения, что гарантирует вам сбалансированную активацию всего тела", - добавил Рид.

5-минутная тренировка для пробуждения

Вот какие упражнения входят в тренировку:

Минута 1: Jumping Jacks (упражнение, во время которого человек с прыжком расставляет стопы на ширину плеч и хлопает в ладоши над головой, а затем соединяет ноги вместе и опускает руки).

Минута 2: Приседания (базовое упражнение, которое укрепляет всю нижнюю часть тела, а также задействует корпус).

Минута 3: Отжимания (мощное комплексное упражнение, которое укрепляет грудь, плечи, трицепсы и корпус).

Минута 4: Подъем коленей (фантастический способ быстро увеличить частоту сердечных сокращений и зарядить энергией все тело).

Минута 5: Планка (лучшее изометрическое упражнение для всего тела, которое укрепляет корпус, плечи, спину и ягодицы).

Напомним, ранее УНИАН назвал упражнение №1 для женщин после 40 лет, чтобы избавиться от жира на животе.

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