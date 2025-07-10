В частности она советует пить много воды во время пребывания в самолете.

Стюардесса Селина Беддинг призвала пассажиров, путешествующих этим летом, вообще избегать еды в самолетах. По ее словам, это связано с тем, что такая еда обычно имеет высокое содержание соли и сахара. Об этом пишет Daily Mail.

"Из-за давления в салоне самолета мы теряем около 30% вкусовых рецепторов. Поэтому компании, которые готовят еду для авиакомпаний, добавляют в нее гораздо больше соли, чтобы она имела приятный вкус на высоте 40 000 футов (12 тысяч метров - УНИАН)", - объяснила стюардесса.

Однако если же вам таки нужно поесть, есть один вариант, который следует попробовать. В частности Селина рекомендует съесть в самолете овощной или фруктовый салат.

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"Обязательно пейте много воды до, во время и после полета, чтобы гидратировать организм", - посоветовала она.

В то же время стюардесса призвала пассажиров избегать водопроводной воды из туалета самолета, ведь она, по словам Селины, является непригодной для жизни.

В свою очередь доктор Дональд Грант, старший клинический консультант The Independent Pharmacy поделился советами, которые помогут избежать вздутия живота в воздухе.

"Во время длительных перелетов важно помнить о "вздутии живота в самолете", которое классифицируется как накопление газов в кишечнике и желудке, вызванное совокупностью факторов. На высоте 30 000 футов (9 тысяч метров - УНИАН) давление в самолете резко падает, что вызывает расширение газов в наших кишечниках. В свою очередь это вызывает вздутие живота и дискомфорт, что может привести к вздутию живота в самолете. Это похоже на то, как пакеты с чипсами расширяются в воздухе - тот же эффект происходит с нашими кишками!", - объяснил он.

Поэтому Грант призвал туристов пить много воды и избегать продуктов, которые вызывают вздутие живота.

Другие советы туристам

Ранее стюардесса объяснила, почему не стоит надевать платье в самолет. По ее словам, платья - особенно мини или обтягивающие - не подходят для дальних путешествий.

"Длительные перелеты могут привести к вздутию живота и отекам, особенно ног, поскольку вы сидите в течение длительного времени. Кровообращение в этой части тела плохо работает, поэтому вам нужно носить одежду, которая не слишком тесная и достаточно удобная", - посоветовала стюардесса.

Также пилот назвал три ключевые ошибки пассажиров во время турбулентности. Такими ошибками оказались: сидение с расстегнутыми ремнями, подъем со своих мест во время угрозы турбулентности, а также слишком сильная паника.

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