Многие пассажиры не хотят думать об экстренных ситуациях, но необходимо учитывать все варианты.

Перед авиаперелетом следует подумать о выборе правильной одежды, в частности, обуви. Это может сыграть важную роль в случае экстренной ситуации, пишет Mirror.

На своем YouTube-канале опытный пилот по имени Стив предупредил пассажиров, что в случае эвакуации пассажиров самолета в чрезвычайной ситуации не следует носить шлепанцы. По его словам, хотя может быть соблазнительно одеваться в соответствии с местом назначения, гораздо лучше одеваться с учетом условий полета в самолете.

Стив подчеркнул, что в случае эвакуации через аварийные трапы людям может быть неудобно покидать самолет в шлепанцах.

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"Вам нужно подумать о путешествии - оно может быть прервано какой-то экстренной эвакуацией из самолета. Вот мой совет вам: надевайте хлопковую одежду, полностью покрывающую тело - длинные рукава, джинсы подойдут, а также обувь на шнурках. Почему? Потому что она останется на ваших ногах", - сказал он.

Пилот отметил, что правильный выбор одежды может спасти жизнь. Он признал, что многие пассажиры не хотят думать об экстренных ситуациях, но необходимо учитывать все варианты.

От какой еды и напитков лучше отказаться в самолете

Ранее стюардесса Селина Беддинг призвала пассажиров по возможности "избегать еды в самолете" из-за высокого содержания в ней соли и сахара. Отдельно она упомянула тосты и сэндвичи с ветчиной и сыром. Стюардесса советует выбирать более полезные варианты еды, такие как салаты.

Также Беддинг настоятельно рекомендовала путешественникам, никогда не пить водопроводную воду в самолете. Она указала, что многочисленные исследования подтвердили непригодность водопроводной воды в самолете для питья.

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