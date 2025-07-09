Особенно не рекомендуется надевать тесные и короткие платья.

Не всякая одежда одинаково удобна, если следующие несколько часов вы планируете провести в кресле самолета. Ранее мы рассказывали, почему не стоит надевать джинсы перед посадкой на самолет. Но это не полный список того, что не рекомендуется.

Бывшая бортпроводница Emirates по имени Ирина в своем блоге на YouTube поделилась практическими советами, как сделать дальний перелет максимально комфортным. Один из ее роликов посвящен выбору одежды для полета.

По словам Ирины, платья - особенно мини или обтягивающие - не подходят для дальних путешествий.

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"Длительные перелеты могут привести к вздутию живота и отекам, особенно ног, поскольку вы сидите в течение длительного времени. Кровообращение в этой части тела плохо работает, поэтому вам нужно носить одежду, которая не слишком тесная и достаточно удобная", - говорит она.

Температура на борту, кстати, тоже имеет свою специфику. Ирина отмечает, что в салоне обычно держат 22-24°C, чтобы избежать перегрева пассажиров. Если температура будет выше, существует высокая вероятность того, что кому-то из пассажиров станет плохо. Зато для тех, кто привык к жаркому климату, или просто сел в самолет, когда на улице было +30, при температуре +22 в салоне будет холодно в слишком открытой одежде.

Здесь также следует понимать, что температурой в салоне самолета управляют пилоты, а не бортпроводники. К тому же регулирование температуры в самолете - дело довольно непростое. Поэтому если вам станет слишком холодно или жарко, просить стюардессу сделать немного теплее или прохладнее - бесполезно.

Так что совет Ирины - спортивная одежда, например, футболки. Причем Ирина советует иметь несколько слоев одежды, чтобы их можно было снимать или надевать в зависимости от температуры.

Другие советы для путешественников

Как писал УНИАН, стюардессы рекомендуют избегать полноценных обедов в самолете, поскольку еда на борту имеет избыток соли и сахара. Это нужно из-за того, что на высоте вкусовые рецепторы человека работают в пол силы, и без избытка вкусовых добавок еда кажется пресной.

Также мы рассказывали о базовых правилах путешествий в жарких странах. От соблюдения этих рекомендаций может зависеть ваша жизнь.

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