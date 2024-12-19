Регион предлагает туристам как великолепную природу, так и яркое культурное наследие.

Уставшие от привычного отдыха в Европе или на all inclusive курортах, многие туристы начинают искать необычные места для отдыха. И нередко влиятельные туристические порталы советуют обращать внимание на страны Южной Америки. Но как выбрать ту, которая заинтересует именно вас?

Туристический эксперт Майра Перальта, родом из Эквадора, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала восемь мест в Южной Америке, которые туристам стоит обязательно посетить.

"С пейзажами, варьирующимися от пышных тропических лесов и холмистых лугов до заснеженных вулканов и пустынь, усеянных розовыми цветами, этот обширный регион является прекрасным местом для любителей природы и людей, стремящихся исследовать некоторые из самых впечатляющих экосистем мира", – говорит Майра.

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Однако, по ее словам, Южная Америка – это не только великолепная природа. Это также яркое культурное наследие и обилие фестивалей на любой вкус.

Восемь лучших мест Южной Америки

Галапагосские острова, Эквадор – для наблюдения за дикой природой Богота, Колумбия – для знакомства с богатой гастрономической культурой Южной Америки Солончак Уюни, Боливия – для любителей экстрима Национальный морской парк Фернанду-ди-Норонья, Бразилия – для спокойного отдыха Кито, Эквадор – для изучения колониального искусства и истории Долина Кольчагуа, Чили – для любителей вина Мачу-Пикчу, Перу – для бесстрашных путешественников Амазонский тропический лес, Эквадор, Перу, Колумбия и Бразилия – для лицезрения нетронутой природы

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали самые безопасные для туристов страны Латинской Америки.

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