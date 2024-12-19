Уставшие от привычного отдыха в Европе или на all inclusive курортах, многие туристы начинают искать необычные места для отдыха. И нередко влиятельные туристические порталы советуют обращать внимание на страны Южной Америки. Но как выбрать ту, которая заинтересует именно вас?
Туристический эксперт Майра Перальта, родом из Эквадора, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала восемь мест в Южной Америке, которые туристам стоит обязательно посетить.
"С пейзажами, варьирующимися от пышных тропических лесов и холмистых лугов до заснеженных вулканов и пустынь, усеянных розовыми цветами, этот обширный регион является прекрасным местом для любителей природы и людей, стремящихся исследовать некоторые из самых впечатляющих экосистем мира", – говорит Майра.
Однако, по ее словам, Южная Америка – это не только великолепная природа. Это также яркое культурное наследие и обилие фестивалей на любой вкус.
Восемь лучших мест Южной Америки
- Галапагосские острова, Эквадор – для наблюдения за дикой природой
- Богота, Колумбия – для знакомства с богатой гастрономической культурой Южной Америки
- Солончак Уюни, Боливия – для любителей экстрима
- Национальный морской парк Фернанду-ди-Норонья, Бразилия – для спокойного отдыха
- Кито, Эквадор – для изучения колониального искусства и истории
- Долина Кольчагуа, Чили – для любителей вина
- Мачу-Пикчу, Перу – для бесстрашных путешественников
- Амазонский тропический лес, Эквадор, Перу, Колумбия и Бразилия – для лицезрения нетронутой природы
Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали самые безопасные для туристов страны Латинской Америки.
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