Среди них – немало популярных направлений, где летом очень жарко и слишком много людей.

Новое исследование Club Med выявило самые солнечные места для зимнего отдыха в Европе в этом году.

Как пишет Express, команда исследователей изучила среднее количество часов солнечного света, среднее количество осадков и температуру моря в разных уголках Европы.

В итоге они выделили пять лучших зимних направлений в Европе:

1. Фару, Португалия. Самое солнечное зимнее место в Европе находится на юге Португалии: в Фару зимой бывает в среднем шесть солнечных часов в день, а средняя температура моря составляет 17 градусов.

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При этом столица региона Алгарве может предложить туристам множество туристических достопримечательностей за пределами пляжей. Например, его красивейший Старый город – отличное место, где можно скоротать дождливый день.

2. Марбелья, Испания. Это самая солнечная зимнея точка Испании с шестью солнечными часами в день в холодное время года. При этом город славится 27 километрами песчаных пляжей, гольф-клубами и знаменитой "золотой милей" ночных клубов.

3. Афины, Греция. В греческой столице зимой выпадает в среднем всего девять дождливых дней в месяц, а температура моря 16 градусов делает это место идеальным для зимовки. Зима также является идеальным временем для изучения археологических достопримечательностей Афин без палящих летних температур и толпы людей.

4. Палермо, Италия. Кулинарная столица Сицилии является идеальным местом для посещения в зимние месяцы. В среднем за зиму здесь выпадает всего 11 дождливых дней, поэтому в городе обычно солнечно, даже когда температура падает. На улице может быть холоднее, но не упустите возможность попробовать одну из знаменитых булочек с мороженым в Палермо.

5. Дубровник, Хорватия. В прибрежном хорватском городе в среднем зимой бывает всего девять дождливых дней. Это прекрасное время для знакомства со Старым городом без летней толпы.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые теплые направления в Европе на осень 2023 года.

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