В какой-то момент девушка поняла, что она путешествовала в одиночку, чтобы избежать своих проблем, но ее следующая поездка точно их не решит.

В последние годы все более популярным становится соло-туризм, причем особенно путешествовать в одиночку нравится женщинам. Таким образом туристки получают возможность отвлечься от рутины и познать себя, а также открыться новым впечатлениям и знакомствам.

Однако опытная путешественница Кэти Лемон, которая годами ездила в отпуск абсолютно одна, в разговоре с Business Insider призналась, что со временем она разочаровалась в таком варианте отдыха, потому что начала чувствовать себя одинокой и бессмысленной.

"Большую часть моего третьего десятка путешествия были основной составляющей моей личностью. Я не просто любила отпуск, я была путешественником – тем, кто живет с рюкзаком за спиной, выбирает места назначения по их удаленности от проторенных дорог и говорит "да" практически всему, что кажется приключением. Поэтому, когда прошлым летом в возрасте почти 29 лет я начала чувствовать себя немного застрявшей, я сделала то, что раньше всегда работало: собрала сумку, забронировала билет в один конец и уехала", – рассказала Кэти.

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Она признается, что ее первые несколько недель в Коста-Рике были идеальными, однако через какое-то время она поняла, что абсолютно ничего не ощущает.

"Когда мне было чуть больше 20, путешествовать в одиночку было волнительно. Это заставляло меня жить настоящим моментом. Каждый день был интенсивным курсом самостоятельности: изучение расписания автобусов, пробование самой необычной уличной еды, которую я могла найти, и знакомство с незнакомцами, которые уже к вечеру казались мне старыми друзьями. Теперь путешествия казались мне просто побегом. Я не открывала для себя ничего нового. Я не росла. Мне даже было неинтересно, где я нахожусь", – продолжила делиться откровениями путешественница.

Она призналась, что даже начала скучать по вещам, о которых раньше никогда не задумывалась: знакомые лица, настоящая крепкая дружба на годы, любимая кофейня, где бариста заранее знает ее заказ, и планы, которые простираются дальше следующего рейса.

"В течение многих лет движение давало мне утешение. Пока я был в движении, мне никогда не приходилось думать над более сложными вопросами: Чего я на самом деле хочу? Какую жизнь я пытаюсь построить? Путешествие дало мне так много, но оно также стало отвлекающим фактором. Самым трудным было осознание того, что мне на самом деле нужно – то, что пугало меня больше всего – оставаться на одном месте достаточно долго, чтобы построить что-то настоящее", – резюмировала девушка.

В то же времи она добавила, что путешествия всегда будут важной частью ее жизни, но она больше не рассматривает их как ответ на все вопросы.

Как сообщал УНИАН, ранее американская путешественница Алеая Дюран назвала две страны мира, где она чувствовала себя максимально небезопасно во время одиночного путешествия.

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