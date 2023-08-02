Среди украденных продуктов - яблоки, конфеты, сухофрукты, газированные напитки и даже замотанное в фольгу масло.

Российские туристы во время отдыха в турецком отеле украли со шведского стола 35 килограммов еды, мотивируя это тем, что им "надо кушать в поезде".

Происшествие имело место в одном из отелей Анталии. Российские туристы хотели вынести украденную еду из отеля, но сотрудники этому помешали.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как сотрудники отеля высыпают на кровать огромные пакеты с едой – яблоками, конфетами, сухофруктами, десятками банок с газированными напитками, огромный пакет соусов. Также россияне собрали себе огромное количество пакетиков сахара и чая. Они даже выносили из ресторана масло, заворачивая его в фольгу.

На видео слышно, как российская туристка пытается оправдываться, постоянно меняя версии.

Сначала она заявляет, что все это им дали в отеле. Затем называет все 35 килограммов еды "гостинцами". После этого она заявляет, что всю эту еду хотела оставить сотрудникам отеля.

Но самое оригинальное оправдание она приберегла напоследок, выдав это за своеобразный "ланч-бокс". "В дорогу, ну в поезд покушать", - оправдывается россиянка.

Помимо еды, российские туристы пытались украсть из отеля огромный пакет с шампунями и другой косметикой.

Где сейчас принимают российских туристов

Направления отдыха для российских туристов сейчас очень ограничены. Очень многие страны Европы вводят для них ограничения на въезд.

В частности, Италия, Испания и Франция значительно увеличили срок рассмотрения заявлений россиян на шенгенские визы. Также в Грузии граждане организовали протесты против прибытия в Батуми круизного лайнера с российскими туристами и пропагандистами на борту.

А в одном из топовых отелей в Турции на туристов из РФ бросали бутылки с балкона

Это неудивительно, ведь поведение россиян за рубежом оставляет желать лучшего.

Так, недавно в Черногории на курорте пьяные россияне пытались разнести ресторан и применили физическую силу к владельцу заведения.

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