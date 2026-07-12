В Самарской области после атаки дронов пылает крупнейший НПЗ (видео, фото)

Также был атакован танкер в Азовском море.

Самарскую область атаковали дроны, под ударом оказался Сызранский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в регионе. Там сейчас бушует пожар.

Ночью губернатор Самарской области Вячеслав объявил об угрозе беспилотной опасности, а уже утром начали появляться первые кадры с места прилета. На фото и видео видно мощное пламя и огромный столб дыма.

Впоследствии OSINT-аналитики подтвердили, что был поражен и горит Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

Видео дня

Это одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области, входит в структуру ПАО "Роснефть". Предприятие выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, сжиженные углеводородные газы. В год Сызранский НПЗ перерабатывает от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Ранее НПЗ уже становился целью украинских атак. В последний раз по заводу прилетело 21 мая, после чего завод остановил работу.

Также ночью был атакован танкер в Азовском море.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью танкер получил повреждения при заходе в Азово-Черноморский морской канал. При этом он заявил, что Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

4 июля был поражен нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, были повреждены 2 резервуара РВС-3000, 4 резервуара РВС-10000, 1 резервуар РВС-15000, 1 резервуар РВС-20000.

6 июля был произведен успешный удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области.

8 июля был поражен НПЗ "ТАИФ-НК" в Нижнекамске (Татарстан), а 10 июля - Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

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