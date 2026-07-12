Apple начала, остальные подхватили: почему из коробок смартфонов исчезли наушники

Еще не так давно вместе с новым смартфоном покупатели получали не только кабель и зарядный блочок, но и проводные наушники.

Еще не так давно вместе с новым смартфоном покупатели получали не только кабель и зарядный блочок, но и проводные наушники. Но сегодня практически все производители отказались от такой практики. Эксперты BGR объяснили, почему комплект поставки современных телефонов стал заметно скромнее.

Одной из первых убрать наушники из коробки решила Apple – это произошло с выходом iPhone 12 в 2020 году. Позже аналогичный шаг сделали Samsung и другие производители.

Официальная причина – забота об экологии. Компании утверждают, что у большинства пользователей уже есть несколько пар наушников, а дешевые комплектные наушники часто остаются невостребованными и превращаются в электронный мусор. Отказ от лишних аксессуаров также позволяет уменьшить размеры упаковки и сократить расходы на транспортировку.

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Также есть коммерческий фактор. Вместо бюджетных проводных наушников производители делают ставку на собственные беспроводные модели, такие как AirPods и Galaxy Buds, которые продаются отдельно и приносят большую прибыль.

Кроме того, 90% современных смартфонов уже давно лишились привычного 3,5-миллиметрового разъема для наушников. Поэтому проводная гарнитура, которая раньше входила в комплект, попросту не подошла бы без специального переходника.

Проводные наушники переживают бум популярности

Несмотря на популярность беспроводных моделей, интерес к классическим проводным наушникам постепенно возвращается. Многие пользователи ценят их за стабильное качество звука, отсутствие задержек и необходимость реже беспокоиться о зарядке.

Подключить такие наушники к современному смартфону вполне реально. Для этого потребуется Bluetooth-ресиверы – компактные адаптеры с разъемом 3,5 мм. Достаточно соединить смартфон с адаптером через Bluetooth, а затем подключить к нему любые проводные наушники.

Некоторые современные ресиверы поддерживают кодеки высокого качества, включая LDAC, поэтому при использовании качественных наушников заметной потери звучания практически нет.

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УНИАН писал, что дешевые смартфоны могут исчезнуть уже в 2027 году. Причина – стремительно растущий спрос на память DRAM для систем искусственного интеллекта, который оставляет производителям мобильных устройств все меньше доступных компонентов.

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