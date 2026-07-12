Под конец недели дождей в Украине станет меньше

В воскресенье, 12 июля. Погода в Украине немного улучшится. Дожди и местами грозы еще продолжатся, но их станет меньше, а на западе и севере станет на пару градусов теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
В западных областях температура сегодня повысится с +16°...+20°, которые были ранее, до +19°...+23°. Тут ожидается облачная погода с прояснениями и периодическими осадками.
Аналогичная ситуация будет и на севере страны, где температура поднимется на пару градусов - до комфортных +19°...+25°. Тут, как и на западе, будет облачно с прояснениями, дожди и местами грозы.
Жителей восточных областей сегодня ждет теплая летняя погода с температурой +20°...+25° и периодическими осадками. На крайнем востоке может разогреть до +27°.
В центральной части Украины ожидается преимущественно сухая погода, хотя местами не исключены локальные кратковременные дожди. Температура днем +21°...+25°.
На юге Украины сегодня будет тепло, сухо и солнечно. Воздух прогреется до +22°...+26°, а локальные дожди могут быть только в Запорожской области.
Какой сегодня праздник, приметы погоды
12 июля - святых апостолов Петра и Павла. По приметам, если погода в этот день ясная, то весь оставшийся год будет хорошим.