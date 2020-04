Готовимся к предстоящим поездкам на карантине: осваиваем полезные навыки для туристов

Сидя на диване в условиях карантина, можно подтянуть языки, стать искусным смартфон-фотографом или даже кое-чему научиться в области ныряния с аквалангом

Пандемия коронавируса заставляет миллионы людей сидеть дома. К тому же целые страны закрыли свои границы для того, чтобы не позволить коварному COVID-19 распространяться. Но ведь так будет не всегда.

Поэтому на карантине можно изучить новые языки, улучшить кулинарное мастерство, отточить свои навыки фотографа и даже научиться ходить под парусом для будущих приключений. Издание The Guardian составило список советов, как заядлому туристу использовать карантинное время с пользой.

Читайте такжеПережить карантин и не сойти с ума: лучшие успокаивающие онлайн-трансляции природы (видео)

Прежде всего, помогут языковые курсы. Можно подтянуть свои разговорные навыки, чтобы наконец с идеальным акцентом попросить dos cervezas (или любого другого напитка) или спросить дорогу к Акрополю и, что главное, понять ответ. Приложение Duolingo предлагает широкий спектр языков: от французского до клингонского, - для тех, кто планирует путешествовать очень далеко. Другой вариант - приложение Babbel с 14 курсами языков, подкастами и ежедневными вызовами (за 4,75 фунтов стерлингов в месяц). В приложении можно выбрать между разными уровнями опыта, выполнять письменные упражнения, а также вести реальные диалоги, в ходе которых система распознавания голоса будет критиковать ваше произношение. Уроки длятся от 15 минут. Первый из них бесплатный. Можно сосредоточить внимание на темах, таких как культура, путешествия, бизнес и прочее.

Помимо языков, издание предлагает отправиться во вкусное путешествие кулинарными курсами онлайн. Например, можно погрузиться глубже в кухню любимой страны с помощью онлайн-уроков. Научитесь готовить итальянские блюда: от ньоки с песто до лазаньи, - по старым семейным рецептам вместе с 84-летней Нонной Нериной (50 фунтов стерлингов, nonnalive.com). Сайт предлагает на выбор ряд поваренных курсов. Но уроки Нерины, которые она ведет вместе с внучкой Чиарой, The Guardian называет "особенно волшебными". Среди бесплатных вариантов - уроки от шеф-повара Николетты Гриппо из La Scuola di Eataly в Нью-Йорке. С помощью сайта Skillshare.com можно научиться у нее готовить свежую пасту. Кроме того, компания Tuscany Now & More проводит поваренные уроки и курсы по дегустации вин в Instagram каждое воскресенье (ингредиенты заранее публикуются в среду).

Читайте такжеТоп-7 уединенных курортов для летнего отдыха в Украине

Также The Guardian предлагает стать "профессиональным" смартфон-фотографом. Курс от iPhone Photography School's Photo Academy (от 99 фунтов стерлингов) предлагает вполне понятные инструкции, как лучше подобрать свет, построить кадр, а также фотографировать ночное небо. Авторы курса также предлагают списки лучших бесплатных приложений для фотографии. Тем временем, американская учебная платформа Udemy предлагает очень большой выбор включительно с курсом фотографированиz на iPhone от Дейла МакМануса с подробными видео-инструкциями на разные темы: от композиции до сторитейлинга и редактирования в Lightroom (49.99 фунтов стерлингов). Тем временем Sky Blue Photography ведет месячные курсы фотографии на смартфон (начало следующего 12 мая). Все уроки проводятся через видеоконференции Zoom (цена - 46 фунтов стерлингов за два часа).

Освободите внутреннего художника! Научитесь, как зафиксировать следующий отпуск с помощью карандаша или кисти на онлайн-курсах по изобразительному искусству. Основы можно изучить, используя бесплатные источники. К примеру, можно проверить, что есть на YouTube или сайтах вроде free-online-art-classes.com, который создал американский художник Луис Девитт. Для более настойчивых Лондонский колледж искусств создал 30 курсов различных уровней: от пейзажа до натюрморта. Колледж искусств и охраны природы Западного Дина предлагает серии небольших уроков и подсказок в разных сферах. И они бесплатные, если следить за каналами в социальных сетях колледжа.

Конечно, было бы хорошо научиться красиво описывать свои впечатления от поездок. The Travel Writing Workshop проводит специальные курсы онлайн с возможностью выбрать дневную, вечернюю или персональную форму обучения (от 115 фунтов стерлингов включительно с дальнейшей поддержкой). Или же можно попробовать свои силы в художественной литературе. Кто знает, может следующая поездка принесет вдохновение для новеллы. На такой случай платформа The Novelry имеет ряд курсов, которые ведут выдающиеся романисты включительно с Луизой Дин и Тимом Лоттом.

Читайте такжеТуризм в условиях коронавируса: есть ли шансы на отпуск в обозримом будущем

Или же, сидя дома, можно взять уроки по... управлению парусником. Если вы мечтаете после карантина нестись под парусом на встречу закату Солнца, можно пока изучить, как именно это делается. Курс Nav At Home’s Basic Training для начинающих и состоит из анимированных уроков общей продолжительностью около 20 часов. В них демонстрируется все: от вязания узлов до швартовки и навигации. Можно научиться работать с волнами, а также техники безопасности в открытом море (за 35 фунтов стерлингов). Еще же можно использовать симулятор eSail, разработанный для изучения навыков, которые можно было бы применить в реальных ситуациях.

Кроме того, онлайн можно даже изучить всю техническую составляющую ныряния с аквалангом. Для этого разработана программа онлайн-обучения от Padi. Курс Padi Open Water Diver использует смесь видео, аудио и текстов, чтобы научить основам и обязательным практикам по безопасности, которые нужны каждому исследователю подводного мира. Чтобы закончить курс, нужно 15 часов. Конечно, чтобы получить сертификат дайвера, нужно закончить практические занятия. Однако, с багажом теории это можно сделать быстрее.