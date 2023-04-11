Новая фишка Android, взятая с iPhone, позволяет автоматически архивировать ненужные приложения.

Google анонсировала функцию "автоархивации" редко используемых приложений в Android – она позволит сэкономит до 60% встроенной памяти смартфона без необходимости полного удаления программ. Такую опцию добавили в iOS несколько лет назад.

Для пользователя взаимодействие с функцией будет выглядеть так:

Пользователь пытается установить новое приложение через Google Play на устройство с заканчивающимся хранилищем; Появляется сплывающее окно с вопросом, хочет ли пользователь включить автоматическое архивирование. Если пользователь соглашается, редко используемые программы автоматически архивируются, чтобы освободить достаточно места для нового приложения. Такие приложения отображаются в интерфейсе со значком облака.

Как говорится в блоге Google, пользовательская информация никуда не пропадает и будет восстановлена при разархивации. Отмечается, что при помощи новой функции можно освободить до 60% пространства, занимаемого приложениями.

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Как обычно в таких случаях, развертывание функции происходит постепенно, некоторые пользователи уже сейчас могут включить эту опцию при попытке скачать в Google Play приложение, для которого на смартфоне не хватает места.

Android продолжает копировать функции iOS

В Google работают над технологией, которая объединит все Android-устройства в единую сеть. Благодаря этому выключенный гаджет можно будет отследить по энергоэффективному сигналу Bluetooth, который будут "ловить" другие смартфоны. Аналогичная функция присутствует в iOS c 2021 года.

Также в Android-смартфонах с релизом Android 14 этой осенью появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – как на iPhone.

Кроме того, с грядущим обновлением Android наконец исправят надоедливый баг с разблокировкой в темной комнате, на который давно жаловались пользователи.

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