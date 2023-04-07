Аналогичная функция присутствует в iOS c 2021 года.

Google разрабатывает возможность поиска даже выключенного смартфона через сервис "Найти устройство". Намеки на это обнаружил в коде Android 14 разработчик и Android-исследователь Куба Войцеховски.

Название функции Pixel Power-Off Finder намекает на ее дебют в смартфонах серии Pixel. При этом ожидается, что со временем технология станет доступна и другим производителям.

Согласно источнику, в поиске устройства будет задействоваться всегда активный Bluetooth-чип: в новой версии Android появится возможность подачи питания на соответствующий модуль даже после выключения гаджета.

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Подобный способ поиска через систему "Локатор" (Find My) присутствует в iOS еще c 2021 года. Для этого в iPhone установлен всегда активный чип Always-on Processor.

В 2021 году сообщалось о разработке аналога функции "Сеть Локатора" для Android. Предполагалось, что смартфоны Android будут объединены в сеть посредством Wi-Fi и Bluetooth, что позволит определить местоположение утерянных устройств без интернета или питания.

Android 14: чем удивит новая версия популярной OC для смартфонов

Актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – как на iPhone.

Кроме того, с грядущим обновлением Android наконец исправят надоедливый баг с разблокировкой в темной комнате, на который давно жаловались пользователи.

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