Она позволит не только оправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями практически в любой точке мира.

Вслед за новыми iPhone функция экстренной спутниковой связи появится и в Android-смартфонов. Компания Qualcomm в ходе выставки СES 2023 анонсировала технологию спутниковой связи Snapdragon Satellite.

Функция будет запущена в партнерстве с компанией Iridium, орбитальная группировка которой насчитает 66 аппаратов. Она позволит не только оправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями практически в любой точке мира, пишет издание Engadget.

Воспользоваться спутниковой связью смогут владельцы новых Android-смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 с модемом Snapdragon X70, а также рядом дополнительных радиомодулей, которые выйдут во второй половине этого года. С уже выпущенными устройствами технология несовместима.

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Engadget предполагает, что за сообщения, отправленные через функцию Qualcomm, будут взимать дополнительную плату. В самой компании не упоминали, сколько может стоить новая услуга, но, скорее всего, дороже обычных СМС-ок. Тем не менее, это хорошая возможность для поддержания связи с семьей или друзьями в местах, где нет связи.

Как работает спутниковая связь в iPhone 14

Функцию анонсировали на сентябрьской презентации новых айфонов, но заработала она с выходом обновления iOS 16.1 в конце октября. Apple подтвердила, что на нее у компании большие планы.

Позже выяснилось, что функция работает немного не так, как можно было себе представить. Говоря о спутниковой связи, речь идет не о голосовых звонках, СМС или возможности зайти в мессенджер. С помощью нее можно только подавать сигналы бедствия в местную службу экстренной помощи.

Сейчас спутниковая связь бесплатная, но в будущем Apple будет брать за нее плату в виде подписки.

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