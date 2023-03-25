С грядущим обновлением Android научится регулировать яркость экрана в зависимости от ситуации, и больше не будет слепить пользователей.

Google работает над исправлением неприятного бага, на который давно жаловались владельцы Android. Если у вас такой был, вы, вероятно, знаете, как смартфон может ослепить вас на секунду после разблокировки в темной комнате.

О том, что Google работает над исправлением этого поведения, рассказал известный Android-аналитик Мишал Рахман, углубившись в исходной код последней бета-версии Android 13 QPR2.

Причина этого бага заключается в том, что смартфон использует уровень подсветки, который был зафиксирован на момент блокировки экрана, а не текущие показания датчика освещенности. Если экран был заблокирован при ярком свете, то при разблокировке в темноте смартфон ослепляет владельца яркой подсветкой.

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Разработчик обнаружил, что с грядущим обновлением Android система научится использовать датчик яркости смартфона для определения начального уровня яркости экрана, тем самым регулируя яркость экрана в зависимости от ситуации.

Пока не совсем ясно, когда это нововведение станет доступно пользователям. Оно может появиться в стабильной версии Android 13 QPR3 где-то июне или уже в Android 14 позже в этом году.

Android 14: все что известно на данный момент

Актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь и функция уведомления LED-вспышкой – как на iPhone.

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