Речь о морганиях вспышки при получении уведомлений или звонка.

На днях вышла вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков. В ней нашли несколько интересных новшеств, в числе которых очень старая "фишка" iPhone, которую вы или любите, или ненавидите.

Речь о морганиях вспышки при получении уведомлений или звонка. Однако, пока что не предусмотрено постоянное мигание до смахивания уведомления – только два коротких импульса на каждое событие.

Сейчас функция тестируется в бете Android 14: апдейт доступен для владельцев смартфонов Google Pixel 4a и новее. Полноценный релиз ожидается осенью: тогда же свои прошивки на новом Android покажут другие бренды.

Также в бета-версии Android 14 нашли еще одно полезное нововведение, которое после полноценного релиза станет доступно всем – возможность использовать смартфон в качестве веб-камеры без сторонних приложений. Прямо как Continuity Camera от Apple, только в виде универсального стандарта.

Android 14: все что известно на данный момент

Актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь.

Еще один полезный функционал – функция перевода неразборчивого почерка врача. Пока она работает только на языке хинди (Индия), но станет доступна широко с выходом Android 14.

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