StarBoard Solution GmbH доверил украинской компании 'СМАРТ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ' производство панелей под своим брендом

Теперь СТО стала первой украинской компанией, которой благодаря заключенному эксклюзивному лицензионному соглашению доверили полный производственный цикл интерактивных панелей ТМ StarBoard на собственных мощностях в Киеве - от работы с оригинальными немецкими компонентами, программным обеспечением и технологиями до сертификации готового оборудования.

С 2001 года берлинская компания StarBoard Solution является ведущим экспертом в сфере интерактивных технологий для образования и бизнеса на международном рынке. Ее дисплеи, программное обеспечение SBS Note и инновационные решения интегрируются с экосистемами Google for Education, Acer Education, BenQ Display, а теперь - и с 1-Vision, что обеспечивает гарантированно высочайшее качество и стабильность работы в учебных средах по всей Европе.