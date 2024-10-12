По словам ученых, эти роботы смогут выполнять свои функции в сложных для жизни условиях.

Инженеры разработали метод, благодаря которому роботы могут выполнять сложные функции без использования электричества. В частности исследователи Королевского колледжа Лондона разработали новый тип крошечной схемы, которая взаимодействует с помощью изменения давления жидкости, пишет Interesting Engineering.

"Это впервые в мире открывает возможность создания нового поколения роботов, чьи тела могли бы работать независимо от встроенного центра управления, а это пространство потенциально может быть использовано для более сложного программного обеспечения на основе искусственного интеллекта", - говорится в заявлении команды исследователей.

В издании рассказали, что мягкие роботы известны своей гибкостью и безопасностью. Их начали использовать в различных сферах. В основном эти роботы управляются системами с использованием электромагнитных клапанов, регуляторов и насосов, из-за чего их мобильность ограничивается.

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"Чтобы решить эту проблему, ученые исследуют новые конструкции мягких клапанов и насосов, которые могут быть интегрированы в тело робота, повышая эффективность и позволяя использовать его в суровых условиях. Эти мягкие клапаны, которые контролируют поток жидкости с помощью изгибания трубок, уменьшают потребность во многих элементах управления", - добавляют в материале.

К примеру, эти роботы могут работать в тех местах, где невозможно провести электричество или там, где высокий уровень радиации, к примеру в Чернобыле, или в помещениях с повышенным электрическим напряжением. Кроме того, эти роботы предназначены для использования в районах с низким уровнем дохода и нестабильным доступом к электроэнергии.

Другие научные разработки

Как писал УНИАН, китайские ученые разработали самый мощный в мире электромагнит, который создает электромагнитное поле с напряженностью 42.02 Тл при питании в 32.3 МВт. Отмечается, что на строительство магнита у физиков Хефейского института ушло четыре года.

Также ученые начали плести искусственную паутину, которая сможет лечить хронические раны. По словам исследователей, шелковые бинты легко подвергаются прядению благодаря 3D-печати, а также являются достаточно стабильными, чтобы улучшить лечение определенных заболеваний.

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