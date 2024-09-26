Искусственный паутинный шелк смогут использовать в медицинских материалах следующего поколения / коллаж УНИАН, фото pixabay

Ученые создали искусственный паутинный шелк, который, по их словам, можно использовать для изготовления очень прочных бинтов, чтобы лечить хронические раны. Такие бинты разработали исследователи из Нанкинского технологического университета в Китае, передает The Independent.

Отмечается, что шелковые бинты легко подвергаются прядению благодаря 3D-печати, а также являются достаточно стабильными, чтобы улучшить лечение определенных заболеваний.

В частности, в рамках исследования команда ученых протестировала новые перевязочные материалы на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, которые были вызваны диабетом и которые зажили быстрее, чем при использовании обычных повязок.

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"Новые шелковые повязки биосовместимы и биологически разлагаются. Мы считаем, что искусственный паутинный шелк, основанный на точной стратегии прядения, обеспечит высокоэффективный способ конструирования и модуляции следующего поколения умных материалов", - рассказали исследователи.

В The Independent напомнили, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме, но ее применение в медицине не является практичным в больших масштабах.

"Это связано с тем, что, в отличие от шелка из шелкопряда, сбор паутинного шелка, как известно, является сложным из-за территориальной природы паукообразных. Использование паутинного шелка природного происхождения также увеличивает риск бактериального загрязнения", - говорится в исследовании 2021 года, которое опубликовано в журнале Cell Press.

По словам профессора из Орхусского университета Трине Бильде, паутинный шелк всегда вызывал восхищение и имеет почти моральный статус.

"Это один из тех мифов, который, кажется, стал "устоявшимся" благодаря "вере", а не сильной эмпирической поддержке", - отмечает профессор.

Благодаря этому ученые начали разрабатывать искусственный паутинный шелк для использования в медицинских материалах следующего поколения, а современная технология 3D-печати предлагает новый подход к массовому производству материала.

"В соответствии с естественным процессом прядения пауков, мы сообщаем о высокоэффективной стратегии прядения, которая позволяет массово изготавливать многофункциональный искусственный паутинный шелк в различных масштабах", - подчеркнули ученые, которые стоят за этим прорывом.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученым удалось определить новую систему групп крови у людей. Известно, что большинство основных групп крови было определено в начале XX века. Однако после десятилетий исследований команда вставила нормальный ген MAL в клетки крови, которые были AnWj-отрицательными.

Также исследователи заявили, что им удалось найти первоисточник Covid. В то же время новое исследование не доказывает и даже не утверждает, что на рынке точно было инфицированное коронавирусом млекопитающее, или продавец животных, который заразился от какого-то млекопитающего, отмечает научный публицист Мэт Ридли.

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