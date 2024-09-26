Известно, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме.

Ученые создали искусственный паутинный шелк, который, по их словам, можно использовать для изготовления очень прочных бинтов, чтобы лечить хронические раны. Такие бинты разработали исследователи из Нанкинского технологического университета в Китае, передает The Independent.

Отмечается, что шелковые бинты легко подвергаются прядению благодаря 3D-печати, а также являются достаточно стабильными, чтобы улучшить лечение определенных заболеваний.

В частности, в рамках исследования команда ученых протестировала новые перевязочные материалы на мышах с дегенеративным заболеванием суставов и хроническими ранами, которые были вызваны диабетом и которые зажили быстрее, чем при использовании обычных повязок.

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"Новые шелковые повязки биосовместимы и биологически разлагаются. Мы считаем, что искусственный паутинный шелк, основанный на точной стратегии прядения, обеспечит высокоэффективный способ конструирования и модуляции следующего поколения умных материалов", - рассказали исследователи.

В The Independent напомнили, что паутину для лечения ран использовали еще в Древнем Риме, но ее применение в медицине не является практичным в больших масштабах.

"Это связано с тем, что, в отличие от шелка из шелкопряда, сбор паутинного шелка, как известно, является сложным из-за территориальной природы паукообразных. Использование паутинного шелка природного происхождения также увеличивает риск бактериального загрязнения", - говорится в исследовании 2021 года, которое опубликовано в журнале Cell Press.

По словам профессора из Орхусского университета Трине Бильде, паутинный шелк всегда вызывал восхищение и имеет почти моральный статус.

"Это один из тех мифов, который, кажется, стал "устоявшимся" благодаря "вере", а не сильной эмпирической поддержке", - отмечает профессор.

Благодаря этому ученые начали разрабатывать искусственный паутинный шелк для использования в медицинских материалах следующего поколения, а современная технология 3D-печати предлагает новый подход к массовому производству материала.

"В соответствии с естественным процессом прядения пауков, мы сообщаем о высокоэффективной стратегии прядения, которая позволяет массово изготавливать многофункциональный искусственный паутинный шелк в различных масштабах", - подчеркнули ученые, которые стоят за этим прорывом.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученым удалось определить новую систему групп крови у людей. Известно, что большинство основных групп крови было определено в начале XX века. Однако после десятилетий исследований команда вставила нормальный ген MAL в клетки крови, которые были AnWj-отрицательными.

Также исследователи заявили, что им удалось найти первоисточник Covid. В то же время новое исследование не доказывает и даже не утверждает, что на рынке точно было инфицированное коронавирусом млекопитающее, или продавец животных, который заразился от какого-то млекопитающего, отмечает научный публицист Мэт Ридли.

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