Предположительно, это делали взломщики, которые обнаружили уязвимость в системе безопасности пылесосов и подключиться к ним удаленно.

Роботы-пылесосы китайского бренда Ecovacs начали преследовать хозяев и их питомцев, нецензурно выражаться и выкрикивать расистские оскорбления. С этим столкнулись сразу в нескольких городах США, пишет ABC News.

Предположительно, это делали взломщики, которые обнаружили уязвимость в системе безопасности пылесосов и подключиться к ним удаленно. У тех есть микрофон и камера, поэтому за людьми могли следить.

Один из пользователей рассказал, что смотрел телевизор, когда его робот-пылесос неожиданно начал издавать странные звуки, похоже на прерывистый радиосигнал. В мобильном приложении он заметил, что кто-то получил доступ к камере пылесоса и функции дистанционного управления. Мужчина сменил пароль и перезагрузил его. Но через некоторое время пылесос вновь начал движение, а из его динамика раздались оскорбительные выкрики.

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Как оказалось, перезагрузка и смена пароля не помогали. Роботы умолкали только после полного отключения или сброса до заводских настроек без подключения к интернету.

В Ecovacs уже знают о проблемах, в компании обещают выпустить "заплатку" безопасности в ближайшее время. Там также подчеркнули, что уязвимость, которую эксплуатировали хакеры, присутствует лишь в моделях Deebot X2.

Как уже рассказывал УНИАН, Илон Маск представил роботакси Tesla Cybercab и маршрутку Robovan, похожую на утюг. У них нет ни руля, ни педалей, зато есть беспроводная зарядка.

Также Tesla финально представила своих роботов Optimus. Гуманоиды будут работать на заводах и помогать со "скучными" делами по дому, а в продажу они должны поступить до 2027 года. Цена одного такого составит $20 000.

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