В компании уже признали наличие проблемы и пообещали вернуть все на место.

Последнее обновление Windows 11 удалило приложение ИИ-ассистента Copilot у части пользователей. Microsoft уже признала наличие проблемы и пообещала вернуть все на место.

"Нам известно о проблеме с приложением Microsoft Copilot, которая затрагивает некоторые устройства. Приложение непреднамеренно удаляется и открепляется от панели задач", – пишет Microsoft. Впрочем, как быстро проблема будет исправлена – не уточняется.

До тех пор компания предлагает всем затронутым пользователям самостоятельно вернуть ИИ-помощника в ОС. Для этого достаточно скачать приложение Copilot из Microsoft Store и вручную закрепить его на панели задач.

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Меж тем в сети шутят, что Microsoft выпустила самый полезный апдейт за годы и просят компанию оставить все как есть.

Copilot – это переосмысленный чат-бот Bing, адаптированный для Windows. Он открывается в виде классической боковой панели, с которой можно управлять настройками системы в формате запросов в чате по типу ChatGPT. ИИ-помощник включен в состав Windows 11 по умолчанию, поэтому удалить его нельзя.

Напомним, в феврале этого года доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft достигла нового исторического максимума в 38%. Фактически, теперь каждый третий компьютер под управлением Windows использует W11.

Как отмечают эксперты, в некоторых странах, например, Великобритании, Windows 11 уже популярнее, чем Windows 10. В Украине же – наоборот: на самую новую ОС пересело лишь 26% юзеров.

Увеличение доли Windows 11 связано со скорым завершением бесплатной поддержки Windows 10 – она закончится в октябре 2025 года с возможностью получения платных обновлений до октября 2026 года. Купить такую поддержку можно будет лишь на один год за 30 долларов без возможности дальнейшего продления.

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