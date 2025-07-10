Украине надо наращивать количество ПВО среднего и малого радиуса действия, рассказал Владислав Селезнев.

Россия продолжает применять тактику ночных атак, сосредотачиваясь на 1-3 регионах, чтобы достичь максимального влияния своих ударов. Кроме того, враг значительно увеличил боевую часть "Шахедов", что усилило разрушения. Об этом в эфире Радио NV рассказал военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя ночную атаку по Киеву.

"Враг масштабирует свои ракетно-дронные атаки. Они все так же происходят волнообразно. Думаю, есть определенная достаточно нервная реакция РФ на заявления экспертов и чиновников о том, что она не способна ежесуточно атаковать большим количеством дронов. Вижу, что действуют они на пределе своих возможностей. Не думаю, что у врага в достижимой перспективе будут возможности осуществлять ежесуточно такие масштабные атаки. Но враг будет пытаться увеличить количество дронов, которые каждую ночь выпускают на наши головы", - сказал Селезнев.

Он также рассказал, как Украина должна противодействовать таким ударам РФ. По словам эксперта, часть работы уже выполняют Силы обороны Украины, уничтожая оборонно-промышленную базу изготовления "Шахедов".

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"Наши чиновники работают над тем, чтобы иметь возможность получить дополнительные элементы ПВО. Речь идет не только о хорошо известных системах ПВО типа SAMP/T и Patriot, но и о больших объемах систем ПВО малого и среднего действия, а также ПЗРК", - добавил Селезнев.

Ночная атака РФ: что известно

В ночь на 10 июля российские оккупанты нанесли новый массированный удар по Украине, главной целью врага стал Киев. По словам мэра Виталия Кличко, из-за российской атаки пострадали 16 человек. Кроме того, известно о по меньшей мере двух погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ всю ночь РФ била по Украине, применив 18 ракет, среди которых и баллистические, и около 400 ударных дронов, из которых почти 200 - "шахеды". По его словам, главной целью атаки были Киев и область, также под ударами оказались Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина и Харьковщина.

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