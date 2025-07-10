Теперь американский лидер должен сосредоточиться на военной помощи Украине и санкциях против РФ, считают в издании.

Президент США Дональд Трамп наконец понял, что несмотря на все его усилия, направленные на прекращение войны в Украине, российский диктатор Владимир Путин просто не хочет завершения конфликта. Об этом пишет редактор по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кофлин для The Telegraph.

"Хотя для любого, кто хоть немного интересуется конфликтом в Украине, было совершенно очевидно, что Путин настроен вести войну до тех пор, пока не достигнет своей цели - полного подчинения Украины Кремлю, - Трамп настойчиво продолжал искать пути заключения мирного соглашения", - подчеркнул автор материала.

По словам Кофлина, несмотря на то, что Трамп продолжал поддерживать постоянные контакты с Путиным, он понял, что российский диктатор просто "играл на его нервах", чтобы выиграть время для своего наступления в Украине.

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"Циничное использование Путиным доброй воли Трампа могло не только спровоцировать гневную реакцию американского лидера. Это может оказаться значительным поворотным моментом в конфликте, если, как сейчас кажется вероятным, США возобновят поставки современного вооружения в Киев", - подчеркнул эксперт.

Отмечается, что пока Трамп верил, что есть возможность достичь прорыва в отношениях с Путиным, он не хотел поставлять оружие Украине. Только на прошлой неделе перед последним телефонным разговором между президентами США и РФ, Белый дом заявил, что приостанавливает поставки критически важного вооружения в Украину, чтобы "поставить интересы Америки на первое место".

"Гнев Трампа на тактику уклонения Путина заставил его изменить это решение, и президент дал согласие на отправку оборонительного оружия США в Украину. Кроме того, он серьезно рассматривает возможность одобрить законопроект Сената, который предлагает значительно усилить санкции против России за отказ прекратить войну", - отметил Кофлин.

По словам автора материала, если эти меры полностью реализовать, то они могут оказать серьезное влияние на конечный результат конфликта в Украине.

"Если россияне не смогли достичь никакого значительного прорыва в то время, когда украинцы страдают от серьезного дефицита помощи со стороны США, то вряд ли им удастся достичь лучших результатов, если Трамп возобновит военную поддержку Киева", - считает эксперт.

Кроме того, российская экономика находится в затруднительном положении, ведь процетные ставки составляют 20%, а инфляция, по оценкам экспертов, достигает 15%, поэтому любой шаг США по введению дополнительных санкций против Москвы может свидетельствовать о том, что Путин внезапно может оказаться в очень неудобном положении, добавил Кофлин.

Законопроект США по санкциям против РФ - что известно

Известно, что в законопроекте предлагается ввести очень высокие пошлины в размере 500% для таких стран, как Китай и Индия, которые продолжают покупать российские нефть, газ, уран и другие экспортные товары. Таким образом это будет иметь разрушительные последствия на экономическое выживание России.

"Если, как неоднократно заявлял Трамп, его конечной целью является прекращение войны в Украине, то он может обнаружить, что политика военной поддержки Украины и нацеливания на российскую экономику в конечном итоге окажется гораздо более успешной, чем просто ждать, пока Путин пойдет на уступки", - подытожил автор материала.

В то же время в Сенате США ответили, когда будет принят законопроект о санкциях против России. Отмечается, что сенаторы-республиканцы более уверены в том, что такой закон будет принят уже в этом месяце.

"Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попытаться подготовить его к рассмотрению", - отметил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

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