Проект является собственной разработкой канала.

Телеканал "1+1 Украина" приступил к работе над новым сериалом "Тайны архивов", который мастерски сочетает динамику и интригу детективного жанра с глубоким погружением в исторический контекст. Проект является собственной разработкой канала.

Когда современные преступления скрывают свои причины в прошлом, следователи специального отдела используют уникальные методы, искусственный интеллект и оцифрованные архивы, чтобы доказать, что справедливость не имеет срока давности.

Возглавляет команду Роман Коляда – историк-антрополог. Он ироничен, остроумен и умеет уловить невидимые причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего. Вместе с ним работает опытный следователь Иван Самойлович. Он доверяет только проверенным доказательствам и является сторонником криминалистики "старой школы". Дополняет эту команду ученая и IT-специалист Елена Потоцкая - именно она создала инновационную систему искусственного интеллекта АРХИ, которая анализирует оцифрованные архивы и обнаруживает скрытые связи, мотивы и факты в событиях прошлого. Команда использует новейшие методы – искусственный интеллект, лазерное 3D-сканирование, ДНК-анализ, криптографию, микроскопический анализ и цифровую реконструкцию, а также уникальную возможность для раскрытия преступления работать с цифровыми архивами страны, хранящими не только документы, уголовные дела, но и другую информацию – от оцифрованных музейных писем и частных писем. Герои преодолевают разногласия во взглядах и методах, чтобы найти ключи к самым сложным загадкам, разоблачить преступников.

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"Над проектом работала мощная творческая команда, с привлечением профильных консультантов. Современный сюжет плюс детективная интрига, вплетенная в ткань исторических событий, - это определенно что-то новое для украинского рынка телевизионных сериалов. Мы стремимся рассказать историю о том, что именно человеческий ум, талант, интуиция и опыт интеллекта, остаются главными инструментами в поисках истины. Надеюсь, зритель это оценит", - отмечает автор идеи и продюсер сериала Ольга Захарова.

Сопродюсером сериала выступил основатель проекта Реальная история Аким Галимов. Он отмечает, что ценители истории, которых в последние годы стало много среди украинцев, теперь смогут одновременно следить за раскрытием преступлений и поисков правды в исторических эпохах в формате детектива.

"Детектив с историческими головоломками! Что может быть лучше? Говорю это как фанат серии Дэна Брауна и человек, последние 11 лет снимающий в самых разных архивах. Я уверен, что нашим зрителям понравится этот формат. По крайней мере, ничего подобного в Украине еще снимали", — рассказывает сопродюсер Аким Галимов.

Режиссер Сергей Крымский рассказывает, что герои будут раскрывать запутанные дела прошлого, доказывая, что у справедливости нет срока давности:

"В проекте "Тайны архивов" есть несколько ключевых отличий, которые отличают его среди других детективных процедуралов. Самая главная - это Роман Коляда. Он не классический следователь, а историк. Это дает ему возможность видеть преступление под другим углом - шире понимать причинно-следственные связи и вести расследование. проанализировать его и понять, как произошло убийство и что было мотивом преступника".

В главных ролях - Юрий Дяк, известный по сериалам "Казаки. Абсолютно лживая история" и "Никто не идеален", звезда легендарного "Шоу Долгоносиков" и сериала "Связь" Виктор Андриенко, а также талантливая актриса театра "Черный квадрат".

Автор идеи и продюсер сериала - Ольга Захарова. Продюсеры 1+1 Украина – Алена Еремеева и Дарина Жукова. Сопродюсер Аким Галимов. Главный креативный продюсер – Владимир Москалец. Режиссер – Сергей Крымский. Производство - 1+1 Production.Originals по заказу 1+1 Украина.

Встречайте премьеру уже этой осенью на "1+1 Украина".

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