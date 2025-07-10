По словам Гетьмана, сейчас в Украине есть только восемь комплексов Patriot.

Ночью 9 июля во время очередной массированной атаки по Украине российские оккупационные войска терроризировали Луцк. Город был атакован дронами и ракетами - в том числе "Кинжалами".

Как отметил в комментарии изданию "РБК-Украина" военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Украины Алексей Гетьман, сбивать эти ракеты из имеющихся в Украине систем ПВО может только Patriot. Однако этих систем мало для того, чтобы защитить все важные объекты в Украине.

Майор запаса отметил, что большое количество обезвреженных беспилотников свидетельствует о том, что врагу не удалось перегрузить украинскую противовоздушную оборону. Он добавил, что "Кинжалы" сбить не удалось, и подчеркнул, что обвинять в этом военных не стоит.

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"К сожалению, или не было (на Волыни) ракет, или не было там комплексов, которые их перехватывают", – продолжил эксперт.

Гетьман отметил, что украинская власть давно говорит о потребности в большем количестве систем противовоздушной обороны для защиты городов. По его словам, сейчас в Украине есть только восемь комплексов Patriot, шесть из которых прикрывают Киев. Он пояснил, что такая ситуация сложилась не потому, что столица – это "такой красивый город", а ввиду того, что это главная мишень для врага.

"Она имеет и центры принятия решений, и центры управления, и центры связи и все, что должно быть в столице", – сказал Гетьман.

Прикрыть всю страну только двумя комплексами Patriot просто невозможно. И именно поэтому над Волынью сбить "Кинжалы" не удалось – их нечем было перехватить.

"Поэтому здесь вопрос не к ПВО, а вопрос к нашим партнерам по поводу поставки нам комплексов для защиты. Еще раз, из восьми, шесть на Киевщине, скажем так", – констатировал Алексей Гетьман.

Атаки РФ по Украине

Как рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в ночь на 9 июля россияне применили для атаки по Украине рекордное количество средств поражения – 741 единицу. Это и ракеты, и дроны, и дроны-имитаторы.

Городской голова Луцка Игорь Полищук в эфире телемарафона рассказал, что ночью 9 июля россияне атаковали город десятками дронов типа "Шахед", крылатой ракетой и четырьмя ракетами "Кинжал".

В то же время NYT писало, что к осени россияне смогут запускать во время атак по Украине по 1000 дронов за раз. Россия продолжает наращивать производство беспилотников.

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