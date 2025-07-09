Украина также полагается на эти системы противовоздушной обороны.

Армия США планирует потратить более 1,3 миллиарда долларов на ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в 2026 финансовом году. Эти средства противовоздушной обороны оказались крайне важными не только для Украины, но и для американских войск на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Отмечается, что 16 апреля группа высокопоставленных армейских чиновников увеличила план закупок ракет-перехватчиков к Patriot с 3376 до 13 773 единиц. В агентстве подчеркнули, что это свидетельствует о приверженности армии США к этому средству ПВО.

Журналисты напомнили, что Украина также полагается на ЗРК Patriot, которые ей поставили США и другие союзники для защиты от российских атак. С начала полномасштабного вторжения РФ Вашингтон передал Киеву три батареи Patriot и неуказанное количество ракет-перехватчиков.

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В агентстве ознакомились с бюджетными документами армии США, которые показывают, что до 2024 финансового года было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE, плюс еще 230 единиц в 2024 году и 214 ракет в этом году.

ЗРК Patriot для Украины - важные новости

Ранее два чиновника Пентагона рассказали The Wall Street Journal, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также в США изучают, могут ли другие страны предоставить ВСУ больше таких ЗРК.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила еще один ЗРК Patriot. В то же время он отметил, что Patriot является очень дорогим.

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